Kreis Peine: 198 Abstriche am Mittwoch

Kreis Peine

Am Mittwoch hat es 33 an Corona Erkrankte im Kreis Peine gegeben, drei weniger als am Vortag. Dies teilte Kreissprecher Fabian Laaß mit. 235 Personen gelten als genesen und zwölf starben infolge einer Covid-19-Erkrankung. Insgesamt waren seit Beginn der Pandemie 280 Menschen erkrankt.

198 Abstriche entnommen

Im Corona-Testzentrum und durch das mobile Teams des Gesundheitsamts wurden 198 Abstriche entnommen, der Großteil davon im DRK- Pflegeheim Haus am Stadtpark in Peine. Die 7-Tage-Inzidenz (also die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in den letzten sieben Tagen) liegt bei 11,18.

In Quarantäne befinden sich derzeit 448 Menschen, 159 mehr als am Vortag. Entlassen wurden 2211 Personen. Somit waren bislang 2659 Menschen von dieser Vorsichtsmaßnahme betroffen.

Aktuell gibt es im Peiner Klinikum einen bestätigten Corona-Fall und einen Verdachtsfall auf der Normalstation.

Von Jan Tiemann