Kräftiger Rückgang im Kreis Peine: Inzidenz liegt bei 151,3

Kreis Peine

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Peine ist von Samstag auf Ostersonntag kräftig gesunken: Der Wert lag nach Angaben des Landesgesundheitsamtes bei 151,3 nach 175,8 am Vortag. Damit liegt Peine aber immer noch deutlich über der 100er-Marke. Innerhalb der vergangenen sieben Tage hat es im Kreis Peine 204 Neuinfektionen mit dem Corona-Virus gegeben.

Die höchsten Inzidenzwerte verzeichnen die weiterhin Stadt Salzgitter mit 262,7 (Vortag: 246,4) und Cloppenburg mit 242 (214,4). Insgesamt liegen landesweit 16 Kommunen mit ihrer Inzidenz über dem Wert von 100. Northeim hat Ostersonntag mit einer Inzidenz von 34,8 (Vortag: 37) sogar einen Wert unter 35 geschafft. Lüchow-Dannenberg erreichte 43,4 (51,6) und Friesland 48,6 (51,7).

Für Niedersachsen meldete das Landesgesundheitsamt am Ostersonntag eine Inzidenz von 102,8 (Vortag: 109,1). Es gab 917 neue Fälle, die Gesamtzahl beträgt 202 487. Fünf weitere Menschen starben an oder in Verbindung mit Corona – damit stieg die Zahl der Corona-Toten in Niedersachsen auf 4905. Die Zahl der Genesenen betrug 178 269, das waren 1115 mehr als am Vortag.

Von Jan Tiemann