Kontrollen in Peine: Polizei überprüft 166 Fahrzeuge

Peine

Bei Schwerpunktkontrollen am Mittwoch in Klein Ilsede, Schwicheldt und Rosenthal sind insgesamt 166 Fahrzeuge kontrolliert wurden. Dabei zogen die Polizisten unter anderen eine 48-Jährige aus dem Verkehr, die unter Alkoholeinfluss stand. Die Beamten veranlassten die Entnahme einer Blutprobe und stellten ihren Führerschein sicher.

Die Kontrollen fanden im Zuge einer groß angelegten Aktion der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel mit dem Schwerpunkt der Bekämpfung der Eigentumskriminalität statt, insbesondere standen Wohnungseinbrüche im Fokus.

Anzeige

86 Fahrzeuge in Schwicheldt und Rosenthal überprüft

In Klein Ilsede an der Breiten Straße (Fahrtrichtung Peine) wurden in der Zeit von 12 bis 20 Uhr 80 Fahrzeuge kontrolliert. Im gleichen Zeitraum überprüften Beamte 86 Fahrzeuge in den Ortschaften Schwicheldt und Rosenthal.

„Trotz rückläufiger Fallzahlen gehört die Bekämpfung dieses Deliktsbereiches zu einer Schwerpunktsetzung unserer polizeilichen Arbeit. Wir möchten die Bevölkerung für dieses Deliktsfeld sensibilisieren und gleichzeitig für die Sachbearbeitung relevante Erkenntnisse gewinnen“ erklärt der Pressesprecher der Polizeiinspektion, Matthias Pintak.

Gleichzeitig soll aufgezeigt werden, „dass die Bevölkerung auf die professionelle Arbeit der Polizei vertrauen kann“. Pintak: „Insbesondere wünschen wir uns, dass relevante Feststellungen in Bezug auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge unverzüglich der Polizei gemeldet werden. Die 110 sei in jedem Fall erreichbar.

Von Michael Lieb