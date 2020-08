Konfirmationen in der Gemeinde Vechelde sowie Rüper und Oelerse

Kreis Peine

Das Fest der Konfirmation wird am Wochenende in den Kirchengemeinden Bettmar-Sierße, Sophienthal mit Fürstenau, Wahle, Vallstedt sowie Rüper und Oelerse gefeiert. Die Fotos sind vor der Corona-Pandemie enstanden.

Lukas-Gemeinde Bettmar-Sierße

Finja Syring, Florian Heyne und Lilly Oppermann. Quelle: privat

In der evangelisch-lutherischen Lukas-Gemeinde Bettmar-Sierße werden Finja Syring, Florian Heyne und Lilly Oppermann durch Pfarrer Harald Böhm in Sierße konfirmiert. Die Konfirmation findet am Samstag, 29. August, um 11 Uhr statt.

St.-Martin-Kirche für Wahle

Julian Dier und Lena Schlimme. Elias Heyne wurde bereits konfirmiert. Quelle: privat

In der evangelisch-lutherischen St.-Martin-Kirche werden Julian Dier und Lena Schlimme aus Wahle durch Pfarrer Harald Böhm in Sophienthal konfirmiert. Elias Heyne wurde bereits konfirmiert. Die Konfirmation findet am Sonntag, 30. August, um 11 Uhr statt.

St.-Martin-Kirche Sophiental mit Fürstenau

Simon Georgi und Celine Crasser. Quelle: privat

In der evangelisch-lutherischen St.-Martin-Kirche werden Simon Georgi und Celine Crasser durch Pfarrer Harald Böhm in Sophienthal konfirmiert. Die Konfirmation findet am Sonntag, 30. August, um 11 Uhr statt.

St.-Martini-Kirche Vallstedt

Laura-Celine Burgdorf, Tara Heydorn, Ashling Heydorn, Emily Rentel, Carolin Sehle und Milla Spindler. Quelle: privat

In der evangelisch-lutherischen St.-Martini-Kirche Vallstedt werden Laura-Celine Burgdorf, Tara Heydorn, Ashling Heydorn, Emily Rentel, Carolin Sehle und Milla Spindler durch Pfarrerin Ellen Martens konfirmiert. Die Konfirmation findet am Sonntag, 30. August, um 11 Uhr statt.

Jerusalem-Kirche Rüper

In der evangelisch-lutherischen Jerusalem-Kirche Rüper werden Andor Dettke, Tobias Geffers, Michelle Kirschner und Laurens Otte durch Pastor Thorsten Lange konfirmiert. Die Konfirmation findet am Sonntag, 30. August, statt.

Kapelle Oelerse

In der evangelisch-lutherischen Kapelle Oelerse werden Marlon Eswein und Anouk Otto durch Pastor Thorsten Lang konfirmiert. Die Konfirmation findet am Sonntag, 30. August, statt.

Von Jan Tiemann