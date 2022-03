Konfirmationen im Peiner Land: Hier wird gefeiert

Kreis Peine

Für viele junge Menschen ist die Konfirmation oder Erstkommunion der wichtige Schritt ins kirchliche Erwachsenenalter. Auch in den kommenden Wochen wird dieses schöne Fest im Peiner Land gefeiert.

Vechelde

In Vechelde stehen gleich fünf Konfirmationstermine an. Am Samstag, 30. April, werden in der evangelisch-lutherischen Christuskirche konfirmiert: Justus Brasche, Jody Larissa Buchbinder, Mette Kaiser, Nele Kramer, Cara Lippold, Hasko Olaf Marotz, Jonte Niemeyer und Julia Sophie von Schreiber.

Sonntag, 8. Mai: Felio Yannic Bohnhorst, Leevi Busch, Emily Herdegen, Jule Luisa Klinzmann, Johanna Michaelsen, Simon Marlow, Jayson Schütz und Laura Willim.

Samstag, 14. Mai: Matthis Alexander Gahren, Ben Malte Jansen, Felix Themba Krebs und Hannah Schiffner.

Samstag, 21. Mai: Finja Bäßler, Finn Albert Julias Köhnecke, Tim Lasar, Jonas Mauler, Jean Michel Paulmann, Daniel Rakovskikh, Oliver Sekula und Lene Sophie Wilke.

Sonntag, 22. Mai: Mailin Backhaus, Tim-Arne Drechsler, Mika Fricke, Lea-Sophie Meinecke, Moritz Quickert und Lene Schärling.

Zur Galerie In Vechelde werden viele junge Menschen an mehreren Tagen konfirmiert.

Lengede

In Lengede erhalten am Sonntag, 8. Mai, in der katholischen St.-Marien-Kirche ihre Erstkommunion durch Pastor Thomas Thannippara: Anika Botländer, Leonie Deichmeier, Tim Ehresmann, Jasper Golla, Manuel Gora, Mila Grigori-Roth, Julian Hildebrandt, Soley Naja Michaelis, Tjure Levi Michaelis, Zuzanna Parzonka, Lara Joline Razzano, Darleen Sanner, Emilia Schmidt, Lena Szmidt, Trojan Felipe Urban, Luis Wocial und Emma Wojtowicz.

Die erste Gruppe bei der Erstkommunion in Lengede am 8. Mai... Quelle: privat

...und die zweite Gruppe. Quelle: privat

Peine

In der katholischen Pfarrkirche Zu den Heiligen Engeln in Peine gibt es durch Pfarrer Hendrik Rust an zwei Tagen Erstkommunionen. Samstag, 14. Mai: Nelio Altena, Tim Anker, Emil Cubuk, Lena Cybulska, Kamile-Barbora Dobrovolskyte, Mila Hampe, Alina Hörling, Jette Henrike Horrmann, Marie Sophie Lebik, Yanik Limpinsel, Finn-Luca Maronna, Lena Teresa Mendera, Naima Nadolski, Johan Emil Panter, Martin Ariel Quiroga, Hannes Sahlmann, Jule Karla-Antonia Samborski, Johanna Anka Schrader, Lina Scornavacche, Fiete Sturm, Chandra Jestelle Subramaniam, Bjarne Tiede, Bastian Thoms und Oliwa Wicinska.

Die erste Gruppe bei der Erstkommunion in Peine am 14. Mai... Quelle: privat

...und die zweite Gruppe. Quelle: privat

Sonntag, 15. Mai: Amelia Gajda, Lorenz Pascal Heller, Alan Markowski, Ariane Desiree Neu, Katharina Rosalie Oetting, Aleksander Orczykowski, Matteo Osmani, Nicole Paszkiewicz, Jannis Elias Scharf, Mira Schywalski, Maja Aleksandra Szramowiat.

Neun Kinder erhalten am 15. Mai in Peine ihre Erstkommunion. Quelle: privat

Von der Redaktion