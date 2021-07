Peine

In der Friedenskirche Peine wurden am 10. und 11. Juli in drei festlichen Gottesdiensten 22 Jugendliche durch Pastorin Anja Jäkel konfirmiert. Die Gottesdienste wurden von Emilie Sandin (Gesang) und Peter Cyganek (Orgel und Flügel) musikalisch mit Gänsehautmomenten gestaltet. Alle drei Gottesdienste wurden zusätzlich gestreamt und konnten so bis nach Spanien von Familien und Freunden mitverfolgt werden.

Samstag, 10. Juli, 11 Uhr

Am 10. Juli um 11 Uhr wurden Fabian Bendisch, Mariella Dieler, Svea Hoppenheidt, Leni Rademann, Kim Rosenthal, Leander Schaaf und Vincent Schätze durch Pastorin Anja Jäkel konfirmiert. Quelle: Kirche/Büchler

Samstag, 10. Juli, 14 Uhr

Am 10. Juli um 14 Uhr wurden Niklas Becker, Linda Bendrien, Yesenia Bokarius, Emma Ebermann, Theo Eckert, Nico Kowal und Michel Kunst durch Pastorin Anja Jäkel konfirmiert. Quelle: Kirche/Büchler

Sonntag, 11. Juli, 10 Uhr

Am 11. Juli um 10 Uhr wurden Fabian Fiebig, Mirco Fiebig, Djego Flöther, Arved Lach, Julien Müller, Collin Peters, Celine Reuner, Pia Schoke durch Pastorin Anja Jäkel konfirmiert. Quelle: Kirche/Büchler

