Peine

Das Bild ist gewohnt: Punkt 18 Uhr verkünden die großen Rundfunkanstalten bei vielen Wahlen eine Prognose, die dem späteren Ergebnis dann oft sehr nahe kommt. Doch bei den heutigen Kommunalwahlen in Niedersachsen wird daraus nichts. Das Nachfragen am Wahllokal, aus dem sich die Prognosen der Wahlforscher normalerweise speisen, ist bei Kommunalwahlen mit ihren vielen einzelnen Stimmabgaben viel zu kompliziert.

Im Peiner Land sind je nach Kommune bis zu fünf verschiedene Wahlgänge durchzuführen Dort, wo das nicht passiert – wie etwa in Wendeburg – sind es immer noch vier Wahlgänge. Auch Hochrechnungen, für die viele Basisdaten nötig sind, fallen daher aus.

Wer also wissen will, wie es ausgeht, braucht Geduld: Die Wahlhelferinnen und Wahlhelfer beginnen um 18 Uhr mit der Auszählung der Stimmen. Die Resultate aus den einzelnen Wahllokalen laufen an zentralen Stellen zusammen und werden dort addiert. Als erstes sollen die Ergebnisse für die Landratswahl und dann die der Bürgermeisterwahlen in der Stadt Peine sowie in den Gemeinde Edemissen Hohenhameln, Ilsede, Vechelde und Lengede einlaufen.

Stimmauszählung für Kreistag und Stadtrat

Daran anschließend werden die Stimmen für Kreistag und Stadtrat gezählt. Später folgen dann die Zahlen für die Gemeinde- oder Ortsräte. Dabei ist diesmal auch das gewaltig gestiegene Briefwahlaufkommen zu bewältigen, in manchen Orten hat sich die Zahl der Briefwählerinnen und Briefwähler im Vergleich zur vorigen Wahl fast verdoppelt. Insgesamt haben gut 6,5 Millionen Menschen in Niedersachsen heute die Wahl.

Zum Schluss wird dann auch das landesweite Ergebnis für die Parteien feststehen. Doch das kann dauern: Vor fünf Jahren dämmerte schon der Morgen, als es soweit war.

Wir halten Sie hier auf dem Laufenden: Laufend aktuelle Zwischenstände für die Wahl finden Sie nach 18 Uhr hier. Für schon jetzt wichtige Informationen klicken Sie hier.

Von der Redaktion