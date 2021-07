Kreis

Anlässlich der Kommunalwahl am 12. September veranstaltet das vom Kreisjugendring ins Leben gerufene und von „4Generation“ und dem Landkreis Peine geförderte Projekt „Politik trifft Jugend“ diesen Dienstag, 6. Juli, seine erste Aktion: Die aus der Aula des Peiner Ratsgymnasium als Livestream auf YouTube übertragene Veranstaltung soll Jugendlichen und dabei vor allem Erstwählern und Erstwählerinnen einen Einblick in die Wünsche, Ziele und Positionen der Peiner Parteien geben und sie in ihrer politischen Meinungsbildung unterstützen. Das Motto lautet: „Nutze deine Stimme, Du hast die Wahl!”

Vertreter und Vertreterinnen aus den Parteien CDU, SPD, Die Linke, Die Grünen, Freie Wähler Peiner Land und den Jungen Liberalen stellen sich unter www.politiktrifftjugend.de dafür von 19 Uhr bis etwa 21 Uhr den Fragen Jugendlichen des Landkreises Peine.

Von der Redaktion