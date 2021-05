Kreis Peine

Henning Heiß will für die SPD als Landratskandidat bei der Kommualwahl im September ins Rennen gehen. Dies gab der noch amtierende Erste Kreisrat am Freitag im Beisein vom SPD-Unterbezirksvorsitzenden Matthias Möhle und dem Kreistagsfraktions-Vorsitzenden Frank Hoffmann bekannt. Als Konsequenz aus seiner Kandidatur steht Heiß nicht für die Wiederwahl in seinem bisherigen Amt zur Verfügung. „Ich will mich nicht absichern, keinen doppelten Boden und trete nur als Landratskandidat an“, sagte der 62-Jährige.

„Seit gut 15 Jahren habe ich als Erster Kreisrat das Schiff Landkreis Peine mitgesteuert“

„Seit gut 15 Jahren habe ich als Erster Kreisrat das Schiff Landkreis Peine mitgesteuert“, erklärte Heiß. Dieses möchte er jetzt ganz von vorne führen und das, was mit Landrat Franz Einhaus (SPD) angefangen und aufgebaut worden ist, in die Zukunft führen. Mit 62 Jahren kann Heiß nur für eine Amtszeit gewählt werden. Es stehe ein Generationswechsel bevor, da wolle er für Kontinuität sorgen. In der Verwaltung werde es mehrere Umbrüche geben und nach der Wahl eine neue Politik und einen neuen Kreistag. Es sei wichtig, dass dann jemand da ist, „der weiß, wo wir herkommen und der weiß, wo wir hin wollen“.

Wichtige Themen sind für ihn die Überwindung der Folgen der Corona-Krise, gerade auch im Bildungsbereich. Viele Schüler seien in vieler Hinsicht allein gelassen worden. „Hier gibt es erheblichen Nachholbedarf.“ Aber auch allgemein in allen Strukturen.

„Dem Klimawandel wird sich der Landkreis in großem Maße stellen“, sagte Heiß. Ein weiterer Schwerpunkt sei die Leistungsfähigkeit der Verwaltung im Zuge der Digitalisierung. „Hier findet ein großer Umbruch statt, und ein großer Teil der Verwaltungsleistungen wird künftig digital zur Verfügung gestellt.“ Diesen Umbruch möchte er gestalten.

Schließlich nannte Heiß noch die innere Sicherheit. Dabei gehe es für ihn nicht nur um mehr Polizei. Es gehe auch darum, im sozialen Bereich und beim Thema Migration Strukturen zu schaffen, „um mit den Konflikten, die wir auch in Peine haben, besser umgehen zu können“. Man müsse präventiv und repressiv tätig sein.

Heiß will Krankenhaus-Neubau

Beim Klinikum Peine habe er nahezu den ganzen Prozess begleitet und durchlitten. Auch wenn es wieder in kommunaler Hand sei, müsse es nun vernünftig in die Zukunft geführt werden. Dabei spricht sich Heiß für einen Neubau aus, „auch wenn das eine große Hausnummer ist“.

Die Kultur liege ihm am Herzen: Die Servicestelle Kultur, der Kulturentwicklungsplan, ein zentraler Standort für die Kreismusikschule – er könne sich darüber hinaus noch eine Art Kulturbildungszentrum vorstellen, um Frequenz in die Stadt Peine zu bekommen und die Aufenthaltsqualität zu erhöhen. „Das können wir aber nur zusammen mit der Stadt auf die Beine stellen.“

Möhle betonte, wie wichtig die Erfahrung von Heiß in dieser Umbruch-Situation sei, um den Verwaltungs-Umbau, Dienstleistungen und Digitalisierung auf den Weg zu bekommen. Und auch Frank Hoffmann, der aus Neuharlingersiel zugeschaltet war, hob die Verdienste von Heiß um den Landkreis, die Bildung und das Krankenhaus hervor. „Ich freue mich und bin sicher, wir werden einen hervorragenden Landrat mit ihm gewinnen.“

Der SPD-Unterbezirk hat sich bereits einstimmig für Heiß als Landratskandidaten ausgesprochen. Nun muss er noch in einer Mitgliederversammlung am Mittwoch, 15. Juni, offiziell gewählt werden.

Von Jan Tiemann