Kreis Peine

Frank Bertram wird bei den Kommunalwahlen im Herbst 2021 nach 20 Jahren als parteiloser Bürgermeister der Gemeinde Edemissen nicht wieder für dieses Amt kandidieren. Das hat der 61-Jährige in der vergangenen Woche öffentlich bekannt gegeben. Und wie sieht es in den anderen Gemeinden, der Stadt und beim Landkreis Peine aus? Welche Hauptverwaltungsbeamten wollen sich wieder zur Wahl stellen – und welche nicht? Wir haben nachgefragt.

Landrat Franz Einhaus ( SPD) will sich noch nicht positionieren, ob er erneut für das höchste Amt im Kreis Peine antritt. Der 65-Jährige ist bereits seit dem Jahr 2000 der Chef der Kreisverwaltung. Er sagt: „Ich werde jetzt zuerst mit meiner Frau und dann mit meiner Partei sprechen, ob ich mich noch einmal zur Wahl stelle. Meine Entscheidung werde ich dann Anfang 2021 verkünden. “ Aktuell würden Einhaus andere Dinge beschäftigen als die Kommunalwahl, „die ja noch ein Stück hin ist“. Zurzeit hätten Themen wie Corona, Klinikum und Kreishaushalt absolute Priorität.

Anzeige

Saemann äußert sich Ende November

Peines Bürgermeister Klaus Saemann ( SPD) will dazu offiziell noch keine Stellungnahme abgeben, das soll Ende des Monats passieren. Doch laut unseren Informationen hat der 54-Jährige noch viele politische Ziele und wird sehr wahrscheinlich bei der Wahl antreten. Saemann ist seit 2016 Stadtoberhaupt und konnte sich damals in einer Stichwahl gegen seinen Kontrahenten Andreas Meier ( CDU) durchsetzen.

Otto-Heinz Fründt ( SPD) ist seit 2015 Verwaltungschef der neuen Gemeinde Ilsede, zu der die beiden bis dahin eigenständigen Gemeinden Ilsede und Lahstedt fusioniert sind. Zunächst hatte er das Amt übergangsweise inne. Bei der vorgezogenen Kommunalwahl im April 2015 wurde er zum Bürgermeister gewählt, die Amtszeit hat offiziell am 1. Mai 2015 begonnen. Der 65-Jährige steht zurzeit aus gesundheitlichen Gründen nicht persönlich für Nachfragen zur Verfügung, hat in der Vergangenheit gegenüber der PAZ aber mehrfach signalisiert, dass er für eine weitere Amtszeit nicht zur Verfügung stehen werde. Diese Haltung bestätigt auch sein Vertreter, Michael Take.

Aufhören oder weitermachen? Diese Frage für sich noch nicht entschieden hat der Bürgermeister der Gemeinde Hohenhameln, Lutz Erwig ( SPD). „Ich kann mir beide Optionen gut vorstellen. Derzeit wäge ich das Für und Wider ab. Natürlich ist meine Familie eng an diesem Prozess beteiligt, aber auch die Partei und meine Unterstützer sind eingebunden“, sagt er. Die abwechslungsreiche und anspruchsvolle Aufgabe mache dem 61-Jährigen nach wie vor sehr viel Spaß, sei aber auch sehr zeitintensiv. Er habe sich selbst eine Frist gesetzt: „Bis zum Jahresende werde ich eine Entscheidung fällen.“

„In den vergangenen fünf Jahren ist eine Menge angeschoben worden.“

„Ja, ich habe mich entschieden am 12. September 2021 wieder für das Amt als Lengeder Bürgermeisterin zu kandidieren“, sagt Amtsinhaberin Maren Wegener ( SPD). Dies hätte bei einer Mitgliederversammlung des SPD-Ortsvereins am 28. Oktober auch so entschieden werden sollen. Das Treffen wurde wegen der steigenden Coronazahlen jedoch abgesagt. Wegener ist seit 2016 Bürgermeisterin in Lengede. „In den vergangenen fünf Jahren ist eine Menge angeschoben worden.“ Wegener nennt die Schaffung von Krippen- und Kita-Plätzen, das Ärztehaus und Mietwohnungen im Kernort. Auch bei den Themen Nachhaltigkeit und Klimawandel, Einkauf und ÖPNV sei man weit. Dies alles möchte sie weiter begleiten, fünf Jahre seien dafür eine recht kurze Zeit.

Der Vechelder Bürgermeister Ralf Werner ( SPD) wird im kommenden Jahr nicht wieder antreten. „Ich bin dann 66 Jahre alt und will in den Ruhestand gehen“, sagt der heute 65-Jährige. „Ich freue mich, dann mehr Zeit für Dinge zu haben, die in den letzten Jahren zu kurz gekommen sind.“ Werner ist seit 2014 Bürgermeister in Vechelde.

Keine Bürgermeisterwahl in der Gemeinde Wendeburg

Keine Bürgermeisterwahl steht in der Gemeinde Wendeburg an. Amtsinhaber Gerd Albrecht ( CDU) wurde erst im Mai 2019 mit mehr als 81 Prozent der Stimmen wiedergewählt – einen Gegenkandidaten gab es nicht – und wird bis zur übernächsten Kommunalwahl, die voraussichtlich 2026 stattfindet, im Amt bleiben. Der jetzt 62-Jährige steht seit 2011 an der Spitze der Verwaltung. Hintergrund: Die Bürgermeisterwahlen in Niedersachsen befinden sich in einer Neuordnung. Ziel ist es, die Amtszeiten der Verwaltungschefs künftig auf fünf statt bisher auf acht Jahre zu begrenzen und dann immer parallel zu den Kommunalwahlen stattfinden sollen. Bis diese Regelung flächendeckend greift, kommt es in vielen Fällen zu Zwischenlängen bei der Amtszeit. Das ist in Wendeburg der Fall.

Von Thomas Kröger, Jan Tiemann und Kerstin Wosnitza