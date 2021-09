Kommentar zur Landratswahl: Starkes Bewerberfeld in Peine

Wer zieht als Verwaltungs-Chef ins Kreishaus ein? Das ist noch offen, denn es kommt zur Stichwahl zwischen Henning Heiß (SPD) und Banafsheh Nourkhiz (CDU). Was das aussagt, und warum der erneute Urnengang am 26. September wichtig ist, erklärt PAZ-Chefredakteur Christoph Oppermann in seinem Kommentar.