Peine

Eigentlich sind die Fußgängerzone und der historische Marktplatz in Peine wunderschön und laden zum Flanieren ein. Doch Corona hat dafür gesorgt, dass sich die gesamte Innenstadt in Schockstarre befindet. Nur wenige Geschäfte haben geöffnet, und es ist oft menschenleer. Unklar ist auch, wie viele Geschäfte wegen des monatelangen Lockdowns überhaupt überleben werden. Wir erleben gerade einen epochalen Umbruch in der Geschäftswelt – nichts bleibt so, wie es war. Daher ist es wichtig, dass sich Peiner Politiker und Künstler gemeinsam aufmachen und schauen, wie man die City attraktiver für Gäste machen kann, die nach der Corona-Krise hoffentlich wieder zahlreich in die Fußgängerzone strömen werden. Dabei reicht es aber nicht, einfach wieder die Läden zu öffnen. Nein, der Einkauf in der Fuhsestadt muss zu einem Erlebnis werden. Der heutige Käufer will nicht nur konsumieren, er möchte auch bummeln, einen leckeren Kaffee trinken und freut sich über jede kleine kulturelle Überraschung. Kreativität ist jetzt gefragt, um eine neue Kul(tour) in Peine zu schaffen. Packen wir es an!

Von Thomas Kröger