Kreis Peine

Je älter man wird, desto schneller scheint die Zeit zu vergehen. Es ist nun schon ein Jahr her, dass der erste Corona-Lockdown in Deutschland in Kraft getreten ist. Besonders für Kinder ist ein Jahr eine sehr lange Zeit. Ihnen fehlt ein wichtiger Teil ihrer Entwicklung, wenn sie sich kaum oder gar nicht mit Gleichaltrigen treffen können. Die meisten Vorschulkinder müssen daheim bleiben, statt die Zeit mit ihren Spielkameraden im Kindergarten zu verbringen.

Natürlich ist das eine wichtige Maßnahme, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. Doch es ist auch verständlich, wenn die Kinder und ihre Eltern deswegen frustriert sind. Alle hoffen darauf, dass bald wieder Normalität einkehrt und Kindergartenbesuche wieder für alle möglich sind. Denn je mehr Zeit vergeht, desto schwieriger wird es, das Verpasste nachzuholen. Schon jetzt wird das in etlichen Fällen gar nicht möglich sein. Darum ist es schön, dass die Kitas ihr Möglichstes tun, um in Kontakt mit Kindern und Eltern zu bleiben – auch wenn das manchmal nur per Video funktioniert.

Von Dennis Nobbe