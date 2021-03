Kokainfund bei Röhrse: Prozess wegen Drogenschmuggels 

Röhrse

Weil er unerlaubt 500 Gramm Kokain aus den Niederlanden in die Bundesrepublik eingeführt haben soll, um damit weiter nach Litauen zu fahren, muss sich ein 43-Jähriger vor dem Landgericht Hildesheim verantworten. Zur Last gelegt wird ihm die „unerlaubte Einfuhr von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge“. Der Prozess beginnt am Montag, 19. April, um 9 Uhr in Saal 134.

Die Drogen wurden bei einer Kontrolle entdeckt

Zollbeamte entdeckten die Drogen am 4. Dezember 2020 bei einer Kontrolle auf dem Autobahnparkplatz Röhrse-Süd im Fahrzeug des Mannes. Er sei noch vor Ort festgenommen worden und befinde sich seither in Untersuchungshaft, heißt in der Prozessankündigung.

Von Kerstin Wosnitza