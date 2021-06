Knappe Mehrheit der PAZ-Leser geht von Deutschland-Niederlage aus

Peine

Bei der Fußball-EM trifft die DFB-Elf in München am Samstagabend auf Portugal. Anpfiff ist um 18 Uhr. Nach der Auftaktpleite gegen Frankreich ist das Zutrauen vieler PAZ-Leser in das eigene Team nicht besonders groß. Die PAZ hat seine Leser vor der Partie gebeten einen Tipp abzugeben und hier ist das Ergebnis:

Umfrage-Ergebnis:

Eine knappe Mehrheit der PAZ-Leser (53,5%), die bei dieser Umfrage mitgemacht haben, geht von einer Niederlage Deutschlands aus. 10,7% tippen auf ein Unentschieden. Nur etwas mehr als jeder dritte Leser (35,8%) traut der Jogi-Elf einen Sieg zu.

Das meist getippte Ergebnis war dennoch ein 2:1-Sieg (22%), gefolgt von einem 1:2 (15,7%) und einem 0:2 (11,7%).