Sie soll sich in der Vorstellungsrunde am Montagabend absolut überzeugend präsentiert haben. Jetzt müsse sich die neue Geschäftsführerin am Klinikum, Corinna Jendges, beweisen und das Haus aus der Krise führen, sagen Kommunalpolitiker. Bevor es losgehen kann, müssen allerdings erst die Vertragsverhandlungen mit der 48-Jährigen zu Ende geführt werden.