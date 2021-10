Peine

Nach heutigen medizinischen Maßstäben überdimensioniert, an entscheidenden Stellen wie den Fluren an den Operationssälen dann aber doch zu klein: Das 1971 errichtete Klinikum Peine an der Virchowstraße ist in die Jahre gekommen. Überlegungen für einen Neubau gibt es schon länger, sie sind nun aber konkreter geworden. Das bestätigten Geschäftsführer Dr. Dirk Tenzer und Aufsichtsrat Henning Heiß. Demnach könne ein neues Haus frühestens in sieben bis acht Jahren stehen. Kosten: mindestens 100 Millionen Euro.

„Über den Winter werden wir überlegen, was das Krankenhaus mit seinen derzeit sieben medizinischen Fachbereichen genau braucht, um bei Fertigstellung den aktuellen Anforderungen am Markt zu entsprechen“, erklärt Dr. Tenzer. Erst dann stehe nach gängiger Bauplanung eigentlich die Entscheidung an, was sinnvoller ist – Sanierung oder Neubau? Doch Letzterer scheint zum jetzigen Zeitpunkt bereits alternativlos. Denn eine Sanierung im laufenden Betrieb könne sich bis zu 15 Jahre hinziehen und am Ende auch deutlich teurer werden.

Auch der seit Jahren geforderte OP-Neubau spielt bei den Planungen eine große Rolle. Bekanntlich stehen dafür beim Sozialministerium noch 9,8 Millionen Euro Fördergeld bereit. Tenzer will nun in Gesprächen mit dem Land abklopfen, ob das Geld vorerst „geparkt“ werden kann. Denn jetzt im Bestand neue Operationssäle einzubauen und parallel einen Krankenhaus-Neubau zu planen, hält er nicht für zielführend. Die jetzigen OP-Säle seien zwar alt, aber voll funktionstüchtig und hätten aktuell keine Mängel. Nach seinen Vorstellungen sollte der neue OP-Bereich wie jetzt auch vier bis fünf Säle umfassen.

Die Gesamtkosten für einen Neubau hatte Aufsichtsrat und designierter Landrat Henning Heiß (SPD) kürzlich auf rund 100 Millionen Euro geschätzt. Tatsächlich könnte das Projekt am Ende deutlich teurer werden, denn pro Jahr sei mit Kostensteigerungen von einigen Millionen Euro zu rechnen, sagt Tenzer. Realistisch sei eine Förderquote zwischen 60 und 80 Prozent durch das Land für einen Neubau. Den Rest müssten die Gesellschafter erbringen, also Landkreis und Stadt Peine.

Für die Planungen ist viel Vorlauf nötig

Letztlich hänge die Finanzierung stark davon ab, was tatsächlich gebaut wird, so Tenzer. Derzeit sind im Klinikum unter anderem eine extern betriebene Tagespflege und eine nephrologische Praxis untergebracht. Nach dem Wunsch des Krankenhauses soll das auch so bleiben. „Wenn wir diese in die Neubauplanungen einbeziehen, gibt es dafür keine Fördermittel, weil wir für diesen Teil als Vermieter auftreten würden“, erläutert Tenzer.

„Für die Planungen ist viel Vorlauf nötig, und ein Krankenhaus ist so ziemlich das Komplizierteste, was man bauen kann“, macht Heiß deutlich. Gleichwohl sind er und Tenzer zuversichtlich, dass die Planungen, trotz anderer „Baustellen“ im Haus, bis Herbst kommenden Jahres soweit gediehen sind, um beim Land Mittel beantragen zu können.

Aktuell stehen Verhandlungen mit der ehemaligen Muttergesellschaft, der AKH-Gruppe in Celle an. Es geht um die Fortführung der Dienstleistungen wie Sterilisation, Apotheke, Personalwesen, Einkauf, IT und Radiologie über das Vertragsende 31. Dezember 2021 hinaus. Ursprünglich wollte Peine sich komplett von seiner ehemaligen Muttergesellschaft, der AKH-Gruppe, lösen. Im März 2020 hatte diese Insolvenz für das Klinikum angemeldet, das Haus wurde aus dem Verfahren heraus im Oktober vergangenen Jahres schließlich rekommunalisiert. Landkreis und Stadt übernahmen mit 70 beziehungsweise 30 Prozent als Gesellschafter.

Von Michael Lieb