Klinikum Peine: Millionen-Defizit, aber Erholung der Fallzahlen erwartet

Peine

Die Corona-Pandemie macht dem Peiner Klinikum weiterhin schwer zu schaffen. Das Freihalten von Betten-Kapazitäten für Corona-Patienten und krankheitsbedingte Ausfälle beim Personal haben laut Geschäftsführer Dr. Dirk Tenzer im abgelaufenen Geschäftsjahr zu einer deutlichen Verschlechterung der wirtschaftlichen Situation geführt. Genaue Zahlen wollte er nicht nennen. Nach PAZ-Informationen soll das Defizit für 2021 bei gut vier Millionen Euro liegen und Ende dieses Jahres sogar noch deutlich höher ausfallen.

Dr. Dirk Tenzer. Quelle: Archiv

„Die Umtriebe rund um Corona binden zusätzliches Personal, sodass nicht so viele Patienten behandelt werden können, wie eigentlich in unser Krankenhaus kommen möchten. Grundsätzlich rechnen wir für 2021 aber mit einem Rückgang der Fallzahlen im Vergleich zu der Zeit vor der Pandemie im Jahr 2019“, sagt Tenzer. In diesem Jahr erwartet er jedoch eine deutliche Erholung der Fallzahlen aufgrund stabilerer Betten-Kapazitäten.

Viele Kliniken im Land in wirtschaftlicher Schieflage

Erst vor wenigen Tagen hatte die Niedersächsische Krankenhausgesellschaft (NKG) wegen der wirtschaftlichen Lage vieler Kliniken Alarm geschlagen. Erstmals seien mehr als drei Viertel der Krankenhäuser in Niedersachsen mittel- bis langfristig in ihrer Existenz bedroht. Nur jedes fünfte Krankenhaus in Niedersachsen werde für das zurückliegende Jahr 2021 ein positives Betriebsergebnis erzielen können, teilte die NKG mit.

Hauptgründe seien die unzureichenden Corona-Hilfen, die mangelnde Bereitschaft der Krankenkassen, auskömmliche Pflegebudgets bereitzustellen und überbordende bürokratische Dokumentationsanforderungen, die den Fachkräftemangel weiter verschärften.

Das Klinikum Peine befindet sich unterdessen noch immer in der Phase der Neuausrichtung nach der Insolvenz. Am 20. März 2020 hatte die damalige Muttergesellschaft, die AKH-Gruppe aus Celle, das Krankenhaus an der Virchowstraße für zahlungsunfähig erklärt. Landkreis und Stadt rekommunalisierten das Klinikum schließlich im Oktober 2020 – gut 17 Jahre, nachdem es der Landkreis an die AKH-Gruppe verkauft hatte.

Als ein wichtiger Schritt in eine gesicherte Zukunft gilt weiterhin der geplante Komplettneubau in Peine. Das Krankenhaus ist in der Zeit von 1967 bis 1971 entstanden, damals für 47,7 Millionen Mark. Seitdem ist in einigen Bereichen kaum etwas verändert worden. Beispiel: die OP-Säle. Seit Jahren ist der Neubau des wohl sensibelsten Teilbereichs Thema. Das Sozialministerium hatte dafür bereits vor drei Jahren eine Förderung in Höhe von knapp zehn Millionen Euro Aussicht gestellt.

Planungs-Vorbereitung für Neubau hat begonnen

Doch diese wurde seinerzeit unter der Trägerschaft der AKH-Gruppe nicht abgerufen – wohl auch weil dafür eine finanzielle Eigenbeteiligung erforderlich gewesen wäre. Geschäftsführer Tenzer hatte bereits im Oktober angekündigt, mit dem Ministerium zu klären, ob die zugesagte Fördersumme für die Operationssäle in den geplanten Neubau mit einfließen uns solange „geparkt“ werden kann.

Aktuell gebe es dazu aber noch keinen neuen Sachstand, erklärt Tenzer jetzt, und verweist darauf, das die Vorbereitung der Planungen für den Klinikum-Neubau inzwischen begonnen habe. „Verbindliche Gespräche mit dem Ministerium wird es erst Ende 2022 geben können“, sagt der Geschäftsführer. Er und Aufsichtsratsvorsitzender Henning Heiß hatten die Kosten für einen Neubau kürzlich auf mindestens 100 Millionen Euro geschätzt.

Klinikum setzt weiter auf Kooperation mit anderen Häusern

Eine Förderquote vom Land zwischen 60 und 80 Prozent für einen Neubau hält Tenzer für realistisch. Den Rest müssten die Gesellschafter erbringen, also Landkreis und Stadt Peine. Der Pressesprecher des Landkreises Peine, Fabian Laaß, bekräftigt: „Hinsichtlich des geplanten Neubaus wird die finanzielle Beteiligung der Gesellschafter davon abhängig sein, zu welcher Beteiligungsquote das Land Niedersachsen bereit ist. Dies wird noch zu verhandeln sein.“

Statement: Geschäftsführer zollt Beschäftigten großen Respekt Der Geschäftsführer des Peiner Klinikums, Dr. Dirk Tenzer sagt: „Corona hat unser aller Leben verändert, ob beruflich oder privat. Wir haben gelernt, wohl oder übel Abstriche im Alltag zu machen und die sich stetig verändernde Pandemie-Lage anzunehmen. Selbstverständlich geht der Kampf gegen Corona mit besonderer Herausforderung und Belastung einher, gerade in einem Krankenhaus. Unsere Mitarbeiter arbeiten an vorderster Front und gehen täglich an ihre Belastungsgrenze. Dennoch wissen wir im zweiten Jahr der Pandemie, welche Maßnahmen und Strategien sinnvoll und effektiv sind und können diese jederzeit an die Infektionslage anpassen. Wir haben viel gelernt, sind vorbereitet und handlungsfähig. Unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern kann ich in dieser Zeit nur den größten Respekt zollen, die mit einer enormen Professionalität, jeden Tag aufs Neue die Bereitschaft zeigen, sich diesen besonderen Aufgaben zu stellen.“

Als aktuell dringlichste Aufgaben sieht Tenzer neben der Überwindung der Corona-Krise die Gestaltung eines bedarfsgerechten medizinischen Angebotes für die Region und die schnelle Etablierung der Strukturen nach der Loslösung von der AKH-Gruppe. Erst im Dezember hatte das Klinikum die Zusammenarbeit mit Celle in den Bereichen Einkauf, Zentralsterilisation, Apotheke, EDV-Abteilung und Radiologie teilweise bis Mitte 2023 verlängert. Das Klinikum Peine werde einige dieser Dienstleistungen auch mittelfristig nicht selbst erbringen können und weiter auf Kooperationen setzen, kündigte Tenzer an.

Von Michael Lieb