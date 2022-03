Peine

Der nächste globale Klimastreik steht an: Die Fridays for Future Ortgruppe Peine ist am Freitag, 25. März mit dabei. Start ist um 16 Uhr am Rathaus. Der Demonstrationszug soll dann durch die Innenstadt zum Amtsgericht ziehen. Neben einer musikalischen Begleitung werden verschiedene Rednerinnen und Redner zu Wort kommen, heißt es in einer Mitteilung.

Der Klimastreik steht diesmal unter dem Motto #PeopleNotProfit. Damit möchten die Aktivsten darauf aufmerksam machen, dass weltweit die Profitgier von Konzernen über die Lebensgrundlage von Menschen gestellt werde. „Es ist unverantwortlich, dass – ungeachtet der dramatischen Folgen – Menschen und Ökosysteme weiterhin für den Profit Einzelner ausgebeutet werden. So kann es nicht weiter, deswegen sagen wir ganz deutlich: #PeopleNotProfit!“, erklärt Timon Rahr von der Fridays for Future Ortsgruppe Peine.

Kritik: Klimapolitik wird nicht der globalen Verantwortung gerecht

Des Weiteren kritisiert die Ortsgruppe die unzureichenden Bemühungen und fehlenden Maßnahmen der „neuen“ Bundesregierung zur Erreichung des Pariser Klimaabkommens, da die Klimapolitik der Ampelkoalition bei Weitem nicht der globalen Verantwortung Deutschlands gerecht werde. „Es wurden im Wahlkampf viele Versprechungen gemacht, doch in der Realität scheitert es an der Umsetzung. Es reicht nicht, eine bessere Klimapolitik als die GroKo zu machen. Denn es gibt keinen Spielraum mehr für Entscheidungen, die den Weg Richtung null Emissionen verlangsamen“, ergänzt Aktivistin Annbrit Langer.

Weitere Infos unter www.fridaysforfuture.de/peine.

Von der Redaktion