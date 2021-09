Peine

Globaler Klimastreik auch in Peine: Der Protestzug mit rund 100 Teilnehmern ist inzwischen auf dem Marktplatz angekommen. Zu der Aktion aufgerufen hatten die Peiner Ortsgruppe „Health for future“ (Gesundheitsberufe für die Zukunft) gemeinsam mit der Gruppe „Fridays for future“, der Peiner Bio-AG, dem Allgemeinen Deutschen Fahrradclub (ADFC), dem Naturschutzbund und dem Peiner Weltladen. Begleitet wird die Demo von Einsatzkräften der Polizei.

Zur Galerie Vom Bahnhof zum Marktplatz marschieren rund 100 Klima-Aktivisten von mehreren Peiner Gruppen.

„Unsere letzte Demo ist gefühlt eine Ewigkeit her. Das hat uns sehr gefehlt. Aber dennoch hat der Klimaschutz keine Pause gemacht und unsere Stimme ist nicht verstummt“, sagt Mette-Luise Springer von „Fridays for future“.

Hans-Werner Kuklik von der Peiner Bio-AG eröffnete die Kundgebung auf dem Marktplatz: „Wenn ich in eure Gesichter schaue, dann habe ich wieder Hoffnung“ und blickt in Richtung der Demonstranten. Diese Regierung werde die letzte sein, mit der das Ruder nochmal rumgerissen werden könne.

Timon Rahr von der Ortsgruppe von Fridays for Future sagt: „Es passiert noch nicht genug, deswegen gehen wir auf die Strasse. Keine der Parteien, die für den Bundestag kandidieren, hat ein ausreichendes Konzept, dennoch ist es eine Richtungsentscheidung.“ Kollege Kjell Plöger ergänzt: „Die nächste Legislaturperiode ist eine der wichtigsten für Deutschland, denn sie ist die letze, in der das 1,5-Grad-Ziel noch angesteuert werden kan

Teilnehmer der Health-for-Future-Ortsgruppe. Quelle: Nina Schacht

Mitorganisatorin Dorothea Marhenke wies die Teilnehmer vor Beginn noch einmal auf die Corona-Regeln hin, und bat darum Masken anzulegen. „Wir in Peine sind Teil der globalen Klimastreiks“, hob Marhenke hervor. Dann Paukenschläge zum Abmarsch Richtung Markt, getreu dem Aktionsmotto: „Trommeln fürs Klima“.

Treffpunkt an der Bahnhofstraße. Quelle: Nina Schacht

Erderwärmung auf 1,5 Grad begrenzen

Zwei Tage vor der Bundestagswahl fordern die Klima-Aktivisten konkrete politische Schritte, um die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen. Dafür müsse die nächste Bundesregierung in den nächsten vier Jahren konsequente Handeln. Begleitet werden die Demonstrierenden von der Samba-Band der Kreismusikschule Peine. Auf dem historischen Marktplatz am Brunnen wird jede beteiligte Gruppe ein kurzes Statement abgeben.

Planet vor Profit: Annegret Bitar setzt sich auch wegen ihrer Enkel für den Klimaschutz ein. Quelle: Nina Schacht

Annegret Bitar aus Peine von Omas for Future sagt: „ Ich habe sieben Enkelkinder, das ist Grund genug, sich für den Klimaschutz zu engagieren.“

Einsatzkräfte der Polizei begleiten die Aktion. Quelle: Nina Schacht

Mehrere Tausend Menschen werden diesen Freitag in Niedersachsen und Bremen erneut zu Demonstrationen für mehr Klimaschutz erwartet. In beiden Bundesländern sind Veranstaltungen an knapp 60 Orten geplant. Bundesweit sind es mehr als 400.

Neben den großen Städten wollen die Aktivisten auch an an vielen kleineren Orten wie Peine, Alfeld, Einbeck, Melle, Uslar oder Winsen/Luhe auf die Straße gehen. Sogar auf den auf den Nordsee-Inseln Norderney, Spiekeroog und Wangerooge soll für das Klima demonstriert werden. Die Aktionen sind Teil eines globalen Klimastreiks unter dem Motto „Another world is possible – eine bessere Welt ist möglich!“

Demo-Teilnehmerinnen: Links Laura Lemke (24) und Nina Schmidt (19). Sie waren schon häufiger bei Protesten mit dabei. Quelle: Nina Schacht

Von Jan Tiemann und Nina Schacht