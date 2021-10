„Kleine Sause“ am Peiner Südstadtbüro

Peine

Nach langer und entbehrungsreicher Zeit der Corona-Beschränkungen ist es wieder möglich, in persönlichen Kontakt zu treten und sich zusammen zu finden. Deshalb veranstaltet das Quartiersmanagement Peine Süd in Trägerschaft des Caritasverbandes in Zusammenarbeit mit der städtischen Jugendfreizeiteinrichtung Nummer 10 am Freitag, 22. Oktober, von 14 bis 17 Uhr eine „Kleine Sause“, die ebenfalls vom Quartierfonds der Stadt Peine unterstützt wird. Es wird ein coronakonformes Fest für Kinder, erwachsene Bewohnerinnen und Bewohner des Quartiers sowie weitere Interessierte.

Rund um das Südstadtbüro des Caritasverbandes Peine an der Pfingststraße 36 gibt es Speisen und Getränke (süß und deftig), Kindertattoos, Riesenseifenblasen sowie eine Hüpfburg. Das Fest wird musikalisch untermalt von der neuen Band „Elwood“. Adolf Wissel, ein Autor aus der Südstadt, wird Kurzlesungen anbieten.

