Stäbchen raus, es geht los! Ab Dienstag müssen alle Kinder ab drei Jahren auch im Landkreis Peine dreimal pro Woche auf Corona getestet werden, bevor sie die Kita oder die Tagespflege besuchen dürfen. Viele Eltern begrüßen zwar die zusätzliche Sicherheit, doch mitunter sehen sie der Pflicht auch mit gemischten Gefühlen entgegen. Denn: Eltern wissen nur zu gut, wenn Kinder mal mucksch sind, kann mitunter schon einmal das Zähneputzen zur tränenreichen Aufgabe werden. Wie soll das dann erst mit einem kreisenden Stäbchen in der kleinen Nase werden? Doch Ramona Mischok kann nicht nur beruhigen, sie hat auch ein paar gute Tipps für Peiner Eltern parat.

Tipp: Kuscheltier spielerisch einbinden

Hunderten kleinen Kindern hat sie bereits einen Abstrich abgenommen, denn Ramona Mischok arbeitet im Testzentrum am Peiner Klinikum. Und dabei hat sie festgestellt, dass ein paar Tricks ganz besondere Wirkung zeigen. Der Kuscheltier-Trick zum Beispiel. „Viele Kinder haben ihr Kuscheltier als seelischen Beistand mit, wenn sie zu uns oder zur Impfung in die Impfstation kommen.“ Egal ob Affe oder Teddybär – Ramona Mischok bindet die Kuscheltiere spielerisch ein. „Ich sage bei einem Test zum Beispiel, wir machen das jetzt erstmal beim Kuscheltier an der Nase“, berichtet sie. Und da das ja problemlos klappt, gibt es im Anschluss auch keine Probleme beim Kind.

Angespannte Eltern übertragen die Aufregung aufs Kind

Und dann gibt es noch den Löwen-Trick: „Ich sage den Kindern oft, sie sollen mich mal anbrüllen wie ein starker Löwe“, verrät sie. Dadurch sind die Kleinen dann so darauf konzentriert, dass der Test zur lustigen Nebensache wird. Hilfreich sei aber auch, wenn Eltern oder große Geschwister bei einem eigenen Test vormachen, wie leicht es geht. „Die Mutigeren sollte man vorwegschicken“, empfiehlt Mischok. Mitunter kann es sogar helfen, wenn Eltern sich als Versuchsperson zur Verfügung stellen und die Kinder ihnen einen Abstrich abnehmen.

Zu etwas Grundsätzlichem rät Anke Henke, die zusammen mit Jessica Kiesewetter die Kinder-Großtagespflege „Oberger Windelflitzer“ betreibt. Da in dieser Einrichtung alle Kinder noch unter drei Jahren sind, sind Tests hier zwar keine Pflicht, doch Anke Henke hat selber ein sechsjähriges Kita-Kind: „Nicht zu viel Theater um die Tests machen“, sagt sie. Eltern sollten entspannt und locker an die Sache rangehen. Wer nervös ist, überträgt das nämlich auch leichter auf den Nachwuchs.

Die vierjährige Lina aus der Peiner Kita an der Schloßstraße hat keine Angst vorm Abstrich. Quelle: Ralf Büchler

Testzentrum-Leiter kann Eltern beruhigen

Dr. Jan Heinemann, der zusammen mit Andreas Thrun das Testzentrum und die Impfstation am Peiner Klinikum betreibt, kann das nur bestätigen und die Eltern beruhigen. Er stellte nämlich erfreut fest: „Erstaunlicherweise funktionieren die Abstriche auch bei den Kindern sehr gut.“ Beim Abstrich sollten die Eltern oder die Kinder darauf achten, dass der Tupfer vorsichtig eingeführt und dann gegen die Naseninnenwand gedreht wird. „Man muss Schleimhautzellen erreichen. Wer es nicht richtig macht, der hat vielleicht einen schönen negativen Test, aber der nutzt nichts“, betont er.

Das sind die wichtigsten Infos der Stadt für Eltern

In einem Brief hat auch die Stadt Peine am Freitag noch einmal die Eltern der Kita-Kinder über die Dienstag startende Testpflicht informiert. Die wichtigsten Infos:

Die Tests: Sie erhalten die Eltern kostenlos von der jeweiligen Kita oder Tagespflege-Einrichtung.

Die Testpflicht: Sie gilt für alle Kinder ab drei Jahren. Ausgenommen sind nur Kinder, die bereits eine Booster-Impfung haben.

Die Testtage: Wann getestet werden soll, teilen die Einrichtungsleitungen den Eltern mit.

Die Testung: Sie soll grundsätzlich vor dem Besuch der Einrichtung im häuslichen Umfeld der Kinder durchgeführt werden. Das negative Testergebnis müssen Eltern per Unterschrift auf einem Formular bestätigen, das sie von der jeweiligen Einrichtung erhalten.

Test-Ausnahmen: Wenn Eltern ihr Kind aus begründetem Anlass nicht testen können, besteht in besonderen Fällen die Möglichkeit der Umfeldtestung. Das heißt: Stattdessen kann sich ein Erwachsener, der im gleichen Haushalt mit dem Kind lebt, testen. Auch hier muss das negative Testergebnis dann der Einrichtungsleitung per Unterschrift bestätigt werden. Doch: „Bitte sprechen Sie dieses unbedingt vorher mit der jeweiligen Einrichtungsleitung ab, wie dann im Einzelfall vorzugehen ist“, betont Henrik Kühn, städtischer Amtsleiter für Bildung und Kultur, in dem Elternbrief.

