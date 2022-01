Erhalt der Grundschule in Schmedenstedt, Verkehrssicherheit an der B 494 in Schwicheldt, Ausbau von Photovoltaik in Stederdorf und die 1000-Jahrfeier in Vöhrum mit Ortschronik: All das sind Themen, die die Ortsbürgermeister bewegen. Quelle: Eckhard Bruns