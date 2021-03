Peine

Steuern wir in ein bisher unbekanntes Szenario D in der Kita-Corona-Situation? Was A, B und C bedeutet, ist bekannt: Angefangen von der kompletten Schließung, über eingeschränkten Regelbetrieb bis hin zur gesamten Öffnung der Kita, dazwischen noch die Notbetreuung. Doch jetzt ist alles eine Frage der Inzidenz: Kita auf oder zu – das kann sich von heute auf morgen ändern. Doch, dass Kita-Kinder und unter Dreijährige regelmäßig in ihrer Einrichtung einen verlässlichen Ort mit vertrauten Menschen finden, Eltern entlastet werden und nicht mehr am Limit zwischen Home-Office und Kinderbetreuung sind, das kann nicht allein eine Frage von Zahlen sein. Eine Öffnung der Kitas muss in Abhängigkeit von Impf- und Teststrategie für Erzieher erwägt werden, und von dem Schutz der Kinder vor Ansteckung. Doch, was bleibt, ist ein unkalkulierbares Szenario und der bange Blick auf die Inzidenz-Zahlen am Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch...

Von Nina Schacht