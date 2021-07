Vöhrum

Feuchtigkeit setzt der evangelischen Kirche in Vöhrum zu. Nach einem Hagelschaden war Wasser in das Kirchengebäude eingedrungen und hatte auch Schäden am Kirchturm verursacht. Nun wird er aufwendig saniert. Die Arbeiten schreiten voran. Nicht zu übersehen: Die neue Kirchturmspitze mit einer großen Kugel. Über der Glockenstube wurde eine Podest-Ebene eingebaut. Dafür mussten einige Holzbalken ausgetauscht werden. Die beschädigte Turmuhr ist ebenfalls repariert. 

„Die erforderlichen Baumaßnahmen sollen im September beendet sein“, hofft Pastor Dirk Hölterhoff. Seine Frau Bettina Voß-Hölterhoff ergänzte: „Ja, dann planen wir ein gemeinsames, schönes Einweihungsfest in unserer Kirche, die dann wieder ohne Gerüst zu sehen und für alle Menschen frei zugänglich sein wird.“

Die neue Kirchtumkugel. Quelle: Eckhard Bruns

Neue Spitze in 23 Metern Höhe

Neu eingedeckt und fachgerecht verkleidet ist nun der Kirchturm. Die neue Spitze mit Kugel wurde feierlich von der Metallbau-Firma Zeyher, Hildesheim an die Geistlichen übergeben und anschließend auf der Kirchturmspitze montiert. Übrigens: Vor Baubeginn war der Kirchturm vermessen worden. Ohne Bekrönung ragt der Turm 20,92 Meter in den Himmel, die Bekrönung eingerechnet sind es 23,40 Meter.

André Wollenhaupt, Dachdeckermeister von den Werkstätten für Denkmalspflege aus Quedlinburg, Architekt Diplom-Ingenieur Christian Hecht von der Gesellschaft für soziale und kirchliche Bauprojekte mbH (GskB) Hildesheim, sowie Hans-Heinrich Papenburg vom Vöhrumer Kirchenvorstand beobachteten aufmerksam die Montage in luftiger Höhe.

Alte und neue Schriften wurden beigefügt

Vor der Turmbekrönung wurden der glänzenden Kugel zwei Ausgaben vom „Brückenschlag“ beigefügt, dem Informationsheft der evangelischen Kirche. Genauso ein Bericht von Pastor Hölterhoff aus dem Gemeindeleben und eine Chronologie der Vöhrumer Kirchengemeinde mit den Pastoren und der seit 1974 durchgeführten Baumaßnahmen. Die Schriften und auch Bilder vom Kirchenturm können auf der Homepage der Kirche betrachtet werden.

Somit befinden sich in der Kugel nun auch Texte von Pastor Ludwig Schnellrat (aus dem Jahr 1824), Lehrer H. Othmer (1879), Pastor Claus Ungewitter (1906), Lehrer A. Rozha (1928), G. Ritteer, Th. Eichler, Pastor Erwin Wilkens (1949), Pastor Gerhard Williges (1974).

Hagelschaden war vermutlich der Auslöser

Die Sanierungsarbeiten infolge eines Hagelschadens vermutlich aus dem Jahr 2013 hatten in diesem Frühjahr begonnen: Unter anderem musste der Schimmelbefall an der historischen Orgel beseitigt werden. Diese ist das Herzstück der Kirche: 1778 wurde sie vom Hildesheimer Orgelbauer Johann Conrad Müller erbaut. Sie ist eine der beiden hinterspieligen Orgelwerke in der Hannoverschen Landeskirche. Für die Orgel wird nach der Turmsanierung noch ein raumklimatisches Gutachten eingeholt, um künftig die optimale Belüftung der Orgel zu gewährleisten.

Die Geamtkosten der Sanierung betragen rund 400 000 Euro werden überwiegend von der Landeskirche und dem Kirchenamt getragen, dazu gibt es Zuschüsse aus der Dorferneuerung vom Amt für regionale Landesentwicklung Braunschweig. Die Sanierung der Turmbekrönung, der Uhren-Ziffernblätter und der Stundenglocke schlägt bei der Gemeinde mit etwa 15 000 Euro zu Buche.

Von Eckhard Bruns