Duttenstedt

Darüber freut sich der Kinderschutzbund: Die Schützenfestgemeinschaft Duttenstedt spendete 1331 Euro an den Verein. Von der Spende wurde für die Kinder ein Ausflug in den Freizeitpark Sottrum ermöglicht. Bereits zum vierten Mal sammelte die Festgemeinschaft während des Schützenfestes Geld für soziale Einrichtungen. Wegen Corona wurden die Beträge online gespendet, heißt es in einer Mitteilung des Kinderschutzbundes. Zusätzlich wurde während des Königsfrühstücks „to go“, bei dem 114 Essen verkauft wurden, der Betrag von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern aufgestockt, so Nils Waymann vom Kinderschutzbund. Er nahm die Spende gemeinsam mit Bärbel Schlossarczyk entgegen.

Von der Redaktion