Kinderbuchwoche Peine: Im Kopf in eine andere Welt begeben

Nikola Huppertz denkt sich gern Geschichten aus. Da scheint es nur folgerichtig, dass die Hannoveranerin Schriftstellerin geworden ist, Kinderbuchautorin. Nun las sie anlässlich der Peiner Kinder- und Jugendbuchwoche an der Bodenstedt-Wilhelmschule (Bowi) vor.

„Die unglaubliche Geschichte von Wenzel, dem Räuber Kawinski, Strupp und dem Suseldusel“ stellte sie den Fünftklässlern der Bowi vor. Bei den Siebtklässlern las sie aus ihrem Buch „Mein Leben mal eben“. Im Anschluss beantwortete sie die Fragen der Mädchen und Jungen. Zum Beispiel: Wie lange es dauert, ein Buch zu schreiben? Wie sie ihre Ideen umsetzt? Und warum sie Schriftstellerin geworden ist?

Ideen sammeln im Notizbuch

Ihre Ideen sammelt Nikola Huppertz in einem großen Notizbuch, bevor sie sich an den Computer setzt. Für ein dickes Buch braucht sie bis zu einem Jahr, für ein Bilderbuch ein paar Wochen. Und sie erzählt, dass sie sich gern Geschichten ausdenkt: „Wenn die echte Welt gerade doof ist, kann man sich im Kopf in eine andere Welt begeben – das ist total cool.“

Außer Nikola Huppertz lasen außerdem Tanja Witte, Katja Frixe und Nina Weger an den Peiner Schulen aus ihren Büchern. Dabei hatte es zunächst Absagen gehagelt.

Autorin saß im Risikogebiet fest

Zwei Schulen mussten wegen organisatorischer Schwierigkeiten und eines Coronafalls mit anschließender Quarantäne für zahlreiche Kinder und Lehrer die Lesungen in ihren Häusern absagen. Als nächstes fiel der Autor Wolfram Hänel wegen Krankheit aus, und die Autorin Tania Witte saß in den Niederlanden fest, nachdem diese zum Corona-Risikogebiet erklärt wurden und sie nach ihrer Rückkehr in Quarantäne musste.

Die Peiner Kinder- und Jugendbuchwoche wurde in den 1980er-Jahren ins Leben gerufen, um Kindern und Jugendlichen den Spaß an Geschichten und am Lesen nahe zu bringen. Sie findet alljährlich im Herbst statt. Veranstalterin der Kinder- und Jugendbuchwoche ist die Stadt Peine in Zusammenarbeit mit dem Friedrich-Bödecker-Kreis in Niedersachsen (FBK) und dem Landkreis Peine.

