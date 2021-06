Defizit - Kita-Ausbau in Peine: So viele Betreuungs-Plätze fehlen in Peine

Die Stadt will die Betreuung für Kinder in Peine ausbauen. Denn für Kita- und Krippenkinder fehlen Plätze. An der Kita Bärenhöhle sind die Bauarbeiten gestartet. Lesen Sie hier, wo es überall neue Plätze geben wird.