Peine

Die Täter schlugen am Vormittag zu: Unbekannte haben sich am Montag, 12. April, zwischen 9 und 11 Uhr widerrechtlich Zutritt in ein Mehrparteienhaus an der Königsberger Straße verschafft. „Im Keller wurden augenscheinlich mehrere Kellerräume betreten“, teilte die Peiner Polizei mit. Ob etwas entwendet wurde, sei derzeit noch nicht bekannt. Die Polizei ermittelt aber wegen Diebstahls.

Von Redaktion