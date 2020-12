Peine

Das hat perfekt geklappt: Alle fünf Minuten ist in den Mittagsstunden des Heiligabend ein anderes Auto an den Peiner Festsälen vorgefahren. Fix wurde es mit den vorbereiteten Gaben für die Weihnachtspakete-Aktion des Hilfevereins „Keiner soll einsam sein“ beladen – und schon sauste es wieder davon, den zu Beschenkenden entgegen.

Eine Heiligabendfeier war dieses Jahr nicht möglich

Weil in diesem Jahr wegen der grassierenden Corona-Pandemie keine gemeinsame Heiligabendfeier möglich war, haben sich die Verantwortlichen etwas anderes überlegt: 23 freiwillige Fahrer haben an 140 Menschen, die an diesem besonderen Tag allein sind, Präsente ausgeteilt und sich – soweit gewünscht – Zeit für einen kleinen Plausch an der Tür genommen. Besonders schön: „Es waren viel mehr Menschen bereit, anderen Menschen diese Freude zu machen, als wir dann letztlich als Fahrer benötigt haben. Herzlichen Dank dafür!“, sagt Sören Stolte vom Lions-Club Peine. Er und PAZ-Redaktionsassistentin Laureen Möller haben die Aktion maßgeblich vorbereitet.

Im Vorraum der Festsäle stand alles bereit

Im Vorraum der Festsäle war alles generalstabsmäßig organisiert: Fertig gepackte Geschenkbeutel und Weihnachtssterne waren Tour für Tour sorgfältig zusammengestellt und mussten nur noch an die Fahrer ausgehändigt werden. Frisch aus der Küche des Theaterrestaurants hinzu kam dann noch ein festliches Weihnachtsessen. Restaurant-Chef Torsten Kowohl und sein Team hatten dafür schon Tage vorher in der Küche gewirbelt und vorgearbeitet. Als es so weit war, lief alles reibungslos ab. Und immerhin galt es, 140 Portionen Braten mit Rotkohl und Klößen fertig zu machen und einzupacken. „Ohne sorgfältige Vorbereitung funktioniert das nicht“, macht Kowohl deutlich.

Die Weihnachtsaktion In eigens hergestellten Stoffbeuteln mit „Keiner soll einsam sein“-Aufdruck befinden sich jeweils eine Flasche Wein oder Saft, eine Tüte Kekse und eine Alltagsmaske. Außerdem gehört zu jedem Paket ein Weihnachtsstern und ein frisch zubereitetes, warmes Festessen. Großzügig unterstützt wurde die Aktion vom Globus-Baumarkt, der Backerei Seidel, dem Theater-Restaurant, La Bodega und Peyers Hofladen. Jedem Geschenkbeutel war auch eine CD von „Keiner soll einsam sein“ beigefügt. Neben weihnachtlicher Musik sind darauf kurze Reden all derer zu hören, die unter normalen Umständen bei der Heiligabend-Feier im Peiner Forum gesprochen hätten: PAZ-Chefredakteurin Stefanie Gollasch, Superintendent Volker Menke, Landrat Franz Einhaus und Peines Bürgermeister Klaus Saemann. Sie alle wünschen sich, dass sich niemand vergessen oder gar einsam fühlt – getreu dem Motto des Vereins.

Für die Ausgabe an die Fahrer sorgten dann neben Stolte auch dessen Sohn Jakob und PAZ-Redakteurin Kerstin Wosnitza. Damit es nicht zu Kontakten zwischen den Fahrern kam und auch, um für diese längere Wartezeiten zu vermeiden, hatte in Fünf-Minuten-Abständen jeder einen genauen Zeitpunkt genannt bekommen, zu dem er seine „Lieferung“ abholen sollte. Alle hielten sich fast minutiös an diese Vorgabe, und so machte sich Punkt 10.50 Uhr mit Thorsten Metzing der erste Fahrer gut gelaunt auf den Weg. Die letzte Tour übernahm Peter Dolle wie geplant um 12.40 Uhr.

Zur Galerie Viele ehrenamtliche Helfer und das Team des Theaterrestaurants unterstützen die Aktion des Hilfsvereins.

Zum Teil waren ganze Familien zusammen unterwegs

„Ich habe die einzelnen Routen gezielt so gelegt, dass die Adressaten nicht weit auseinander wohnen“, erklärt Stolte. Einige der Fahrer waren allein unterwegs, zum Teil fanden sich aber auch ganze Familien ein, um gemeinsam anderen Menschen eine Freude zu machen. „Das ist eine tolle Aktion, die wir sehr gern unterstützen“, war immer wieder zu hören.

