Keine Königsbälle wegen Corona: Peiner Korporationen feiern trotzdem

Peine

Nachdem Freischießen auch in diesem Jahr ein Opfer der Corona-Pandemie geworden ist, gibt es zwischen September und März auch keine Königsbälle. Doch die Korporationen haben sich einiges für ihre Mitglieder und Gäste einfallen lassen.

„Nach einer Pause im vergangenen Jahr findet am Sonntag, 7. November, um 18.30 Uhr im Saal der Schützengilde die Bürgerversammlung statt“, erklärt Bürgerschaffer Thomas Weitling. Um in den normalen Wahlrhythmus zurückzukommen, soll in diesem Jahr ein Bürgerschaffer für ein Jahr (Hans-Peter Männer oder Nachfolger) und ein Bürgerschaffer für zwei Jahre (Thomas Weitling oder Nachfolger) gewählt werden. Zuvor gibt es Gelegenheit, auf die Schafferscheibe zu schießen.

Laden zum traditionellen Martiniessen ein. Die Bürgerschaffer Thomas Weitling (l.) und Hans-Peter Männer. Quelle: privat

Zum traditionellen Martiniessen laden die Bürgerschaffer Hans-Peter Männer und Thomas Weitling für Freitag, 12. November, ab 19 Uhr in den Bürger-Jäger-Saal ein. Bei der Veranstaltung gelten die 2-G-Regeln der Coronapandemie. Zutritt also nur für Genesene und Geimpfte. Karten können per E-Mail unter buergerschaffer@peiner-freischießssen.de bestellt werden.

Die Schützengilde zu Peine von 1597

Die Schützengilde zu Peine von 1597 lädt im kleineren Rahmen zu Sektionsveranstaltungen wie Schießwettbewerben oder gemeinsamen Essen ein. „Stattfinden sollen auch das Martinischießen und das beliebte Weihnachtsbaumschlagen sowie unser traditionelles Wintervergnügen am 12. Februar“, berichtet Hauptmann Andreas Höver. Für das Jubiläumsjahr der Korporation – die Schützengilde feiert 2022 ihren 425. Geburtstag – laufen die Planungen ebenfalls. Ende März/Anfang April ist ein Festwochenende geplant. Zudem soll es einen Festball, einen Kommers und vielleicht auch einen Gottesdienst mit Fahnenweihe geben. Ein Jubiläumsschießen ist ebenfalls angedacht.

Büger-Jäger-Corps

Das Büger-Jäger-Corps (BJC) wird Ende November in der Kollegiumssitzung die Weichen für eine Generalversammlung stellen, die Anfang 2022 stattfinden soll. „Eine Ballveranstaltung findet vorerst nicht statt. Die vier Züge des BJC treffen sich jedoch im November zu einem gemeinsamen Frühschoppen mit Damen im BJ-Heim. Ferner werden weiter die einzelnen Zugtreffen mit Stammtisch, Dämmerschoppen oder Zugabend stattfinden, wie zum Beispiel ein Grünkohlessen des 4. Zuges im Dezember – natürlich ebenfalls mit Damen“, zählt Hauptmann Christopher Selle auf.

Neue-Bürger-Corps

Das Neue-Bürger-Corps lädt für Samstag, 6. November, dem klassischen Datum des Martiniballs zu einem Bayerischen Abend ein. Am Samstag, 13. November, gibt es dann eine Fuhsewanderung mit Grünkohlessen. Für Samstag, 27. November, und Freitag, 10. Dezember, sind Schießwettbewerbe geplant. „Das Jahr klingt dann mit unserem traditionellen Frühschoppen am zweiten Weihnachtstag aus. Gleich im Januar geht es dann weiter mit dem beliebten Schneekönigschießen für die ganze Familie“, weiß Hauptmann Stefan Eßmann zu berichten.

Das Corps der Bürgersöhne

Das Corps der Bürgersöhne (CdB) hat seit Beginn der Corona-Pandemie keinen Ball mehr stattfinden lassen können. „Umso mehr können sich die Mitglieder darüber freuen, dass für dieses Jahr wieder ein Silvesterball geplant ist. Gefeiert werden soll in Uniform, oder für Gäste außerhalb der Korporationen in festlicher Kleidung. Der Eintritt beträgt 15 Euro und beinhaltet eine Mitternachtssuppe sowie den obligatorischen Sekt zum Jahreswechsel“, freut sich Hauptmann Christian-Philipp Weitling. Um Anmeldung unter der E-Mail-Adresse: tickets@cdb-peine.de wird gebeten.

Darüber hinaus ist in den verbleibenden Wochen des Jahres für die Mitglieder noch einiges geplant. So wird am Donnerstag, 4. November, die Hauptversammlung der Schießabteilung stattfinden. Für das gemeinsame Miteinander sind am Samstag, 6. November, ein Boßelturnier und am Samstag, 20. November, das traditionelle Braunkohlessen geplant.

MTV Vater Jahn Peine

Zu einem großen, für alle offenen, Ball lädt der MTV Vater Jahn Peine für Samstag, 30. Oktober, ab 19.30 Uhr ein. „Es ist kein Königsball. Feiern und Wiederbegegnung stehen im Vordergrund. Die Band „4Music“ wird für flotte Rhythmen sorgen. Festliche Kleidung oder Uniform sind erwünscht. Wir feiern unter 2-G-Regeln“, erklärt Hauptmann Marco Wilke. Für den vereinsinternen Nachwuchs organisiert der MTV am Freitag, 12. November, ein Laternenfest. Ende November steht die Kollegiumssitzung mit Damen an. Der Jahresabschluss wird dann am Freitag, 3. Dezember, mit einem Braunkohlessen gefeiert.

Peiner Walzwerkerverein

Der Peiner Walzwerkerverein lädt für Samstag, 6. November, zur Halloweenparty des Jugendspielmannszuges ein. „Am 19. und 25. November findet ein Jubiläumsschießen ,70 Jahre Schießsportabteilung im Peiner Walzwerker Verein’ statt. Das Jubiläum war 2020 und musste wegen Corona ausfallen“, berichtet Hauptmann Mathias Harms. Dazu gibt es am Samstag, 11. Dezember, eine Jubiläumsfeier. Im Jahr 2022 soll nach Möglichkeit wieder ein normales Vereinsjahr stattfinden. Im Januar stehen dann Abteilungsversammlungen des Schießsports und des Spielmannszuges an. Am Freitag, 25. Februar, findet die Jahreshauptversammlung statt. Das Schießen um die Würde des Kleinen Königs und der Damenkönigin ist für Anfang März geplant und alle hoffen, dass am 12. März der Kleine Königsball stattfinden kann.

TSV Bildung

Der TSV Bildung verzichtet in diesem Jahr auf einen Ersatz für den Königsball. „Am Freitag, 19. November, findet aber unser vereinsinternes Martiniessen statt, bei dem es traditionell Grünkohl gibt und das seit 1988 mit 96 Teilnehmern immer ausgebucht ist“, kündigt Hauptmann Rüdiger Kreis an. Außerdem soll es Anfang Dezember einen vom Kollegium des TSV Bildung organisierten Weihnachtsmarkt auf dem Vereinsgelände geben. Verschiedene Stände mit Glühwein, Zuckerwatte, Popcorn und mehr sollen dann rund um den großen Weihnachtsbaum für Stimmung sorgen.

Von Nicole Laskowski