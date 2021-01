Kein Corona-Ausgleich: Klinikum Peine fehlen 300 000 Euro pro Monat

Kreis Peine

Während der ersten Corona-Welle hatte das Klinikum Peine wie andere Krankenhäuser vom Bund Geld für jedes Bett erhalten, das für Corona-Patienten freigehalten wurde. Die Ausgleichszahlungen seien vom 16. März bis Anfang Oktober 2020 geleistet worden, erklärte Geschäftsführer Wolfgang Jitschin. Dann wurden sie wie berichtet zumindest vorerst eingestellt: „Seitdem fehlen dem Haus monatlich etwa 300 000 Euro an Liquidität. Die derzeitige Situation, auf der einen Seite die Versorgung der Bevölkerung in Coronazeiten sicher zu stellen und andererseits seit dem 5. Oktober 2020 keinen adäquaten finanziellen Ausgleich zu erhalten, ist für das Klinikum sehr belastend“, betonte Jitschin. Eine Kompensierung ohne die Freihaltepauschalen sei nicht möglich.

Seinerzeit zahlte der Bund 560 Euro pro Tag als Gegenfinanzierung für jedes freigehaltene Krankenhausbett. Dafür mussten die sogenannten elektiven Maßnahmen, also medizinische Eingriffe, die zeitlich aufschiebbar sind, heruntergefahren werden. Die Freihaltepauschalen seien von verschiedenen Kriterien abhängig, berichtete Kreissprecher Fabian Laaß im Dezember. Unter anderem sind Notfallstufen der Krankenhäuser maßgeblich. Bietet ein Klinikum eine Versorgungsstruktur, die im besonderen Maße für intensivmedizinische Behandlung geeignet ist, ist die Stufe entsprechend hoch. Peine fällt nach dieser Einteilung jedoch nicht in eine hohe Stufe und bekommt entsprechend keine Freihaltepauschale – so wie die meisten kleineren Krankenhäuser.

„Obwohl das dritte Bevölkerungsschutzgesetz vom 19. November 2020 besagt, dass Freihaltepauschalen wieder zielgenau eingeführt werden sollen, ist weiterhin unklar, ob und in welcher Höhe das Klinikum Peine Zahlungen erhalten wird“, erläuterte Jitschin. Gegenwärtig prüfe das Niedersächsische Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung, ob das Klinikum Peine die Rahmenbedingungen für weitere Ausgleichszahlungen erfüllt. Dafür müssten spezielle Daten von an Corona erkrankten Patienten seit dem 1. November 2020 übermittelt werden.

Zurzeit gibt es im Klinikum drei Stationen auf denen Covid-19-Patienten versorgt werden. Eine Stationen für Patienten die unter Covid-19-Verdacht stehen, eine Station zur Versorgung von akut erkrankten Covid-19-Patienten und Teile der Intensivstation auf der Covid-19-Patienten auch beatmet werden können. Das Klinikum verfügt insgesamt über 22 Intensivbetten, von denen im Moment bis zu acht für Covid-19-Patienten genutzt werden. Insgesamt arbeiten im Klinikum Peine 675 Mitarbeiter. Das Klinikum Peine verfügt derzeit über 275 Planbetten. Die aber tatsächlich belegten Betten liegen im Moment mit etwa 160 weit darunter.

„Das ambulante und stationäre Elektivprogramm ist gegenwärtig ganz eingestellt“, so Jitschin. „Versorgt werden Notfall- und Corona-Patienten. Wir hoffen aber demnächst wieder mit dem Elektivprogramm starten zu können.“

