Peine

Nachdem schon im September der geplante verkaufsoffene Sonntag in Peine ins Wasser gefallen ist, hat die Kaufmannsgilde nun angekündigt, auch den Antrag für den verkaufsoffenen Sonntag am 4. Oktober zurückzuziehen. Dies gaben die Vorstandsmitglieder Melanie Mothes-Rump, Dunja Wittenberg, Jan Philip Colberg und Joachim Meyer am Freitag im Anschluss an eine Vorstandssitzung bekannt. An den Plänen für einen verkaufsoffenen Sonntag am 8. November will die Kaufmannsgilde aber festhalten.

„Der Einzelhandel in Peine hätte diesen verkaufsoffenen Sonntag dringend gebraucht, da durch Feiertage im Oktober bereits zwei verkaufsstarke Samstage entfallen“, sagt Colberg über die abgesagte Aktion. „Aber in Anbetracht der rechtlichen und finanziellen Risiken blieb uns keine andere Wahl.“ Der Grund sei der gleiche wie im September: Es gebe im Rahmen der Coronakrise geänderte rechtliche Anforderungen, die Gewerkschaft Verdi habe rechtliche Schritte angedroht, sollte der verkaufsoffene Sonntag durchgeführt werden. Daher werde man künftig verkaufsoffene Sonntage nicht mehr selber vorbereiten können, sondern auf professionelle Unterstützung einer Agentur zurückgreifen, die mit dem gesamten Anforderungskatalog vertraut ist, so Wittenberg.

Das Risiko, dass Kosten entstehen ist zu groß

Die Kaufmannsgilde habe in den vergangenen Wochen versucht, mit Verdi kurzfristig die Planungen für den 4. Oktober abzustimmen. Doch die Pläne seien zurückgewiesen worden, gleichzeitig habe die Gewerkschaft angekündigt, gegebenenfalls rechtliche Schritte einzuleiten. „Das birgt das Risiko, dass zwei Tage vor dem verkaufsoffenen Sonntag eine einstweilige Verfügung erlassen wird, wodurch den Einzelhändlern und Schaustellern erhebliche Kosten entstünden“, sagt Meyer.

Die Idee der Kaufmannsgilde war es, den verkaufsoffenen Sonntag mit leichten Anklängen zum Freischießen zu verbinden, das in diesem Jahr coronabedingt ausgefallen ist. So hätten die Schausteller, die dadurch ohne Einnahmen dastehen, zumindest an einem Tag die Möglichkeit gehabt, ihre Fahrgeschäfte zu eröffnen. Ebenfalls geplant gewesen sei ein Informationstag zum Thema Corona, daran haben sich laut Mothes-Rump das Gesundheitsamt, die örtlichen Krankenkassen und ein Unternehmen für Arbeitssicherheit beteiligen wollen. Ein entsprechendes Hygienekonzept dafür habe es bereits gegeben, das Ordnungsamt habe den Plänen der Kaufmannsgilde positiv gegenübergestanden.

„Wir sind bereit, uns notfalls auf einen Rechtsstreit einzulassen“

„Wir werden im November und auch im kommenden Jahr verkaufsoffene Sonntage nur noch durchführen können, wenn es uns mit professioneller Begleitung gelingt, den hohen gesetzlichen Anforderungen gerecht zu werden. Und dann sind wir auch bereit, uns notfalls auf einen Rechtsstreit einzulassen“, betont Mothes-Rump.

Von Dennis Nobbe