Katholische Kirche Peine: Ehrung für Gemeindereferentin Zappe

Peine

Jubiläum: Die katholische Gemeindereferentin Petra Zappe ist seit 25 Jahren im Dienst und wurde jetzt geehrt. Seit neun Jahren ist Zappe als Referentin in der Pfarrgemeinde „Zu den Heiligen Engeln“ in Peine tätig. Pfarrer Hendrik Rust gratulierte und sagte: „In dieser Funktion ist Frau Zappe insbesondere damit betraut, Kinder zur Erstkommunion und Jugendliche zur Firmung zu führen. Darüber hinaus ist sie in der Seelsorge und lange Jahre schon in der Unfallseelsorge tätig.“ Seit dem 1. September gehört auch die Gemeinde St. Bernward Ilsede zu Zappes Bereich.

Julian Burgdorf ist neu

Daneben wurde Julian Burgdorf durch das Bistum Hildesheim als Verwaltungsbeauftragter eingestellt und ist jetzt für die Haushaltsführung der Pfarrgemeinden in Peine und Ilsede verantwortlich. Seinen Dienstsitz hat er im Pfarrbüro am „Von-Ketteler-Platz“ in Peine. Burgdorf hat in Göttingen Betriebswirtschaftslehre studiert und war bis zum 30. September als sogenannter Rechnungsführer für das evangelische Kirchenkreisamt in Hildesheim tätig. „Die Stelle Verwaltungsbeauftragter wurde neu geschaffen“, so Rust.

Und Anni Handzik ist seit 45 Jahren als Küsterin in der Kirche „Zu den Heiligen Engeln“ tätig. Pfarrer Rust gratulierte ihr in einem Gottesdienst zu diesem Jubiläum und sprach ihr den Dank der Pfarrgemeinde aus. Handzik wird ihre Aufgabe als Küsterin aber nicht beenden, sondern weiter fortführen.

