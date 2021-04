Kann ich mir das Impfzentrum aussuchen?

Peine

​In diesen Tagen bekommen zahlreiche Impfberechtigte aus den Priorisierungsgruppen zwei und drei ihre Einladung, um einen Impftermin zu vereinbaren. Für manch einen dürfte sich da auch die Frage stellen, ob es eine freie Wahl des Impfzentrums gibt. Bei der PAZ meldete sich kürzlich ein Leser aus dem Landkreis Peine, der sich online für einen Termin im Impfzentrum Magdeburg angemeldet hatte.

Als er zum vereinbarten Termin erschien, wiesen ihn die Mitarbeiter vor Ort ab. Die Begründung: Das Zentrum könne nur Personen mit einem Wohnsitz in der Stadt in Sachsen-Anhalt impfen. Tatsächlich steht dieser Hinweis bereits auf der Webseite des Zentrums. In Peine befindet sich das Impfzentrum an der Woltorfer Straße.

Auch innerhalb Niedersachsens ist das Impfzentrum momentan nicht frei wählbar

Die Impfung im Nachbarbundesland ist daher nicht möglich. Auch innerhalb Niedersachsens gibt es derzeit keine freie Wahl des Impfzentrums. „Diese Regelung gilt nur solange, wie nicht deutlich mehr Impfstoff zur Verfügung steht und mehr Terminvergaben möglich sind“, erklärt das Land auf seiner Internetseite. Niedersachsen hatte die Möglichkeit, das Impfzentrum frei zu wählen, zurückgenommen, nachdem sich zahlreiche Bürgerinnen und Bürgern in weit entfernten Landkreisen einen Termin vereinbart hatten.

Lesen Sie mehr:

Sie haben auch eine Corona-Frage, die wir Ihnen beantworten sollen? Schreiben Sie uns an redaktion@paz-online.de.