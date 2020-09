Kanal- und Straßensanierung in Rosenthal

Rosenthal

Im Zuge der Kanalsanierung in der Hildesheimer Straße In Rosenthal wird der nächste Bauabschnitt eingerichtet. Am Montag, 28. September, beginnt die Stadtentwässerung Peine mit den Arbeiten zur Erneuerung der Grundstücksanschlüsse in geschlossener Bauweise im Bereich der Ortsdurchfahrt Hildesheimer Straße zwischen Pechschwarte und Kirchstraße.

Geruchsbelästigung möglich

„Die Zufahrt zu dem jeweiligen Grundstück und die Nutzungsmöglichkeiten des Abwasserkanals können kurzfristig und temporär eingeschränkt sein“, erklärt Manuela Bracke. „Gegebenenfalls ist ein vorübergehende Geruchsbelästigung möglich.“

Die Bauarbeiten dauern voraussichtlich bis zum 9. Oktober. Im November ist die nächste Bauphase zur grabenlosen Sanierung der Hauptkanäle geplant.

Von Jan Tiemann