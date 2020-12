Kampf gegen Einbrüche: Polizeikontrolle in Klein Ilsede

Klein Ilsede

In der dunklen Jahreszeit steigt in der Regel auch die Zahl der Wohnungseinbrüche. Ein Baustein zur Bekämpfung dieser Form der Kriminalität sind großangelegte Fahrzeugkontrollen. Und so wurden in Klein Ilsede auf der B 444 am Mittwoch zahlreiche Autofahrer überprüft, zeitgleich fanden Kontrollen in Rosenthal und etwas versetzt im Schmedenstedt statt.

Die Aktion fand im gesamten Bereich der Polizeidirektion Braunschweig statt. Die Peiner Beamten in Klein Ilsede bekamen auch von Kollegen der Bereitschaftspolizei aus der Löwenstadt Unterstützung. Die Autos wurden am Ortsausgang Richtung Peine zur Kontrolle auf den Parkplatz an der Mehrzweckhalle gewunken. „Ein besonderes Muster oder Kriterium zur Auswahl gibt es dabei nicht, die Beamten verlassen sich hier auf ihre persönlichen Erfahrungen“, erläutert Polizeisprecher Matthias Pintak.

Ziel sei es, zu ermitteln, wer wann, mit wem, wo und in welchen Fahrzeugen unterwegs ist, um weitere Erkenntnisse für die Bekämpfung der Einbruchskriminalität zu gewinnen. Bei den Kontrollen wurden unter anderem aber auch Führer- und Fahrzeugschein sowie das Vorhandensein von Warndreieck, Verbandskasten oder Warnwesten überprüft.

Neben der Prävention sollen die Kontrollen aber auch Präsenz zeigen, die Menschen sensibilisieren und sichtbar machen: „Ja, es wird wieder etwas gemacht“, sagt Pintak. „Die reine Präventionsarbeit sieht man nicht.“ Nach dem Ausbruch der Corona-Pandemie seien die Fallzahlen zwar stetig zurückgegangen, „aber das Thema Wohnungseinbrüche ist und bleibt ein Schwerpunkt der polizeilichen Arbeit“, betont der Polizeisprecher. Wichtige Arbeit leiste hier die zentrale Ermittlungsgruppe in Salzgitter.

Die Polizei kontrollierte am Mittwoch in Klein Ilsede zahlreiche Fahrzeuge. Quelle: Jan Tiemann

An die Bevölkerung richtet Pintak einen dringenden Appell. Wenn sie über Einbrüche in Zeitung lesen, hätten viele Menschen das Gefühl, das sei ja weit weg. Aber trotzdem sei es wichtig, aufmerksam zu sein und verdächtige Beobachtungen gleich der Polizei zu melden. Das könnten ein verdächtiges Auto in der Straße, ein Mensch der Häuser fotografiert oder auch nur ein im Vorfeld eines möglichen Einbruchs beschädigter Bewegungsmelder sein, nennt Pintak Beispiele.

Präventionsteam hilft kostenlos

Das Präventionsteam der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel bietet eine Fachberatung zum Thema Einbruchsschutz an. „Diese findet vor Ort in der Wohnung statt und ist kostenlos“, erläutert Pintak. Die Telefonnummer lautet: (0 53 41) 1 89 71 09.

Von Jan Tiemann