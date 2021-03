Kreis Peine

So viele Erstdosen wie möglich spritzen: Der Landkreis Peine hat bei den Corona-Impfungen die Strategie angepasst. Er legt die Priorität darauf, so viele Erst-Impfungen wie möglich zu verabreichen und streckt dafür den Zeitraum bis zur Zweitimpfung. „Was maximal möglich ist, machen wir“, bestätigte Landkreis-Sprecher Fabian Laaß. Wegen der rasant steigenden Infektionszahlen hatte zuletzt die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) gefordert, dass der vorhandene Impfstoff schnell für die Erstimpfung so vieler Menschen wie möglich genutzt wird. „Dabei sollte der Zeitraum bis zur Zweitimpfung maximal ausgeschöpft werden. Bei Astrazeneca sind das 10 bis 12 Wochen, bei Biontech 42 Tage“, sagte der designierte DKG-Hauptgeschäftsführer Gerald Gaß. In Peine passiert das bereits, betonte der Kreis.

Hoffnung: Krankenhäuser werden entlastet

Alle Peiner, die ihre Erstimpfung nach dem 15. März erhalten, bekommen ihren zweiten Termin nun nicht mehr 21 Tage nach dem ersten wie beim Biontech-Impfstoff oder mitunter neun Wochen nach dem ersten wie bei Astrazeneca, sondern später. Die Hoffnung: Auf diese Weise lassen sich die Krankenhäuser deutlich entlasten. „Denn die Erstimpfung bietet schon einen relativ guten Schutz. Großbritannien ist auch so vorgegangen und hat damit deutlich sinkende Inzidenzzahlen erreicht“, begründete Gaß seine Forderung.

Die Geschäftsführung des Peiner Klinikums begrüßte den Appell und die Umsetzung. „Durch die Erstimpfung wird bereits eine Grundimmunisierung erzielt. Je mehr Menschen also geimpft werden, desto weniger Personen können sich mit dem Corona-Virus infizieren“, betonte Klinikum-Sprecherin Sarah Weil-Pütsch. Die Impfungen des eigenen Personals hätten sich zudem ebenfalls positiv ausgewirkt. Der Krankheitsstand der Mitarbeiter habe normalisiert werden können. „Eine Entlastung ist daher deutlich spürbar“, unterstrich die Klinikum-Sprecherin.

Arzt: Grundschutz bereits bei der Erstimpfung vorhanden

Auch der Vorsitzende des Peiner Ärztevereins, der Allgemeinmediziner Dr. Christian Pabst, hält den Strategiewechsel für sinnvoll, um mehr Tempo in die Erstimpfungen zu bekommen. „Was durch die Zulassung abgedeckt ist, sollte ausgenutzt werden. Ein Grundschutz ist durch die Erstimpfung vorhanden. Aber: Die zweite Impfung ist trotzdem wichtig und sollte nicht einfach weggelassen werden“, betonte er.

Corona-Patienten im Peiner Klinikum im Schnitt 65 Jahre alt

Sechs Patienten mit bestätigter Corona-Infektion und vier Patienten, bei denen der Verdacht besteht, werden derzeit im Peiner Krankenhaus behandelt – zwei davon auf der Intensivstation, ein Patient muss sogar invasiv beatmet werden. Kein freies Beatmungsgerät mehr, kein freies Bett mehr auf der Intensivstation – das sind die Schrecken, die unbedingt verhindert werden sollen. Bundesweit gibt es allerdings derzeit noch eine gute Nachricht: Die Patientenzahlen auf Intensivstationen steigen zwar wieder, es gibt aber weniger Neueinweisungen von Covid-Patienten in Krankenhäuser als bei ähnlichen Inzidenzwerten während der zweiten Welle. Ob das in Peine ebenfalls zu beobachten ist, „lässt sich so genau nicht sagen“, merkte Klinikum-Sprecherin Weil-Pütsch an. Fest stehe aber, dass die Patienten ein Durchschnittsalter von etwa 65 Jahren haben. Und: „Die Behandlungen sind häufig komplexer, wodurch die Behandlungsphasen länger andauern“, stellt Weil-Pütsch fest.

Landkreis peilt in dieser Woche 4100 Impfungen an

Aufgrund eines vernetzten und integrierten Behandlungssystems, gekoppelt mit strukturierten Therapien, sei es möglich, die Covid-Patienten schnell und effektiv zu versorgen. „Dank der guten Zusammenarbeit mit Schwerpunktversorgern, wie zum Beispiel der MHH in Hannover werden schwerkranke Patienten verlegt“, erläutert die Klinikum-Sprecherin. An der Klinik der Medizinischen Hochschule können Patienten dann gegebenenfalls eine künstliche Ersatztherapie erhalten, bei dem eine Maschine vorübergehend die Funktion der Lunge übernimmt, also den Körper mit Sauerstoff versorgt.

Dass es so weit erst gar nicht kommt, ist dagegen das Ziel aller im Kampf gegen Corona. Rund 4100 Impfungen peilt der Landkreis für diese Woche im Impfzentrum an der Woltorfer Straße an, auch am Samstag vor Ostern wird gespritzt. „Wir fahren an der Maximallast was den Impfstoff angeht“, unterstreicht Landkreis-Sprecher Fabian Laaß. Das Impfzentrum könne zwar noch mehr bewältigen, doch dafür fehle es derzeit an weiterem Impfstoff.

