Kamera-Urteil sorgt Peiner Polizei nicht

Abschalten! In einem mit Spannung erwarteten Urteil hat das Oberverwaltungsgericht Lüneburg entschieden, dass die Polizei in Hannover fünf Überwachungskameras abbauen muss, weil sie rechtswidrig sind. Die Peiner Polizei nahm das Urteil gelassen entgegen, obwohl auch am Friedrich-Ebert-Platz eine Kamera installiert ist.