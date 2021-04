Jung, kreativ, Bestattermeister: Stederdorfer setzt Familientradition fort

Stederdorf

Als kleiner Junge hat sich Jan-Tassilo Köther häufig gefragt, warum sich sein Papa eigentlich so oft fein anzieht. Jetzt gehören der dunkle Anzug, die edle Weste und die fein gebundene Krawatte auch zu seiner Arbeitskleidung. Der 24-Jährige aus Stederdorf ist nach erfolgreicher Prüfung einer der jüngsten Bestattermeister des Landes. Er schätzt es, dass selbst in einem Beruf mit dem Tod als ständiger Begleiter doch so viel quirliges Leben steckt, er helfen kann und Kreativität gefragt ist. „Als Schüler habe ich sogar mal in Freistunden meinem Vater geholfen“, verrät Jan-Tassilo Köther. Zwischen Mathe und Englisch am Wirtschaftsgymnasium zog er Verstorbenen den Lieblingsanzug für die Bestattung an.

Große Freude beim Vater

Wie der Vater so der Sohn: Jan-Tassilo Köther möchte dazu beitragen, dass in seinem Heimatort eine Tradition erhalten bleibt. Seit 1880 betreibt die Familie nicht nur eine Tischlerei in Stederdorf, sie betreut Trauernde auch bei der Bestattung von Verstorbenen. Dass der Sohn in seine Fußstapfen getreten ist, freut Geschäftsführer Alfred Köther riesig. „Wenn ich keine Ohren hätte, würde ich rundum grinsen. Dass ich jetzt weiß, dass es mit diesem Geschäftszweig weitergeht, ist eine tolle Sache und gibt auch mir noch einmal einen richtigen Schub“, sagt der 57-Jährige stolz.

Viele Kerzen sollen für ein würdevolles Ambiente sorgen. Der 24-Jährige Jan-Tassilo Köther und sein Vater Alfred bei den Deko-Arbeiten für eine Trauerfeier. Quelle: Christian Meyer

Berührungsängste mit dem Tod kennt Jan-Tassilo Köther nicht (mehr). Im Konfirmationsalter begleitete er seinen Vater erstmals bei der Bestatter-Arbeit. „Beim ersten Mal war es ein bisschen mulmig, das kann ich nicht leugnen“, sagt er. Doch die Arbeit faszinierte ihn. Die Ehre und der Respekt für den Verstorbenen, die Geschichten dahinter: In der neunten oder zehnten Klasse stellte er in einem Referat deshalb auch seinen Mitschülern den Beruf vor, für den eine Ausbildung derzeit nicht zwingend ist (siehe Info).

Unterstützung in einer schweren Zeit

Bestatter ist ein krisensicherer Job, unken Witzbolde. Für Jan-Tassilo Köther ist es mehr. „Man ist ganz, ganz nah an den Kunden. Man unterstützt sie in einer verdammt schwierigen Zeit. Bei der Organisation der Bestattung helfen zu können, ist das Schöne dabei“, sagt der 24-Jährige. Bestatter lotsen Angehörige durch einen Dschungel voller Fragen. Einfühlsamkeit ist Trumpf. „Erstmal müssen die Leute reden. Wir sind quasi auch Seelsorger“, stellt Vater Alfred Köther fest.

Ab 2024 soll eine Ausbildung Pflicht werden In Deutschland gibt es seit 2003 zwar eine Ausbildung zur Bestattungsfachkraft, doch um den Beruf des Bestatters auszuüben, ist eine Ausbildung nicht zwingend erforderlich. Noch! „Ab 2024 soll der Beruf ausbildungspflichtig werden“, sagt der Stederdorfer Bestatter Alfred Köther. Er begrüßt das und wertet es als Qualitätssteigerung. Bisher gibt es auch viele Quereinsteiger. „So lässt sich besser die Spreu vom Weizen trennen.“ Für den Beruf ist viel Einfühlungsvermögen und doch professionelle Distanz, gute Nerven, Organisationstalent aber auch technisches Verständnis und handwerkliches Geschick gefragt. Um wie Alfred Köthers Sohn Jan-Tassilo zum Bestattermeister-Lehrgang zugelassen zu werden, muss man bereits mehrere Jahre als Bestatter gearbeitet haben.

Der Tod hält sich nicht an feste Arbeitszeiten

Das Telefon beim Bestatter klingelt auch schon mal am Heiligen Abend um 18 Uhr oder am Silvester-Abend um 23 Uhr. Der Tod hält sich nicht an feste Arbeitszeiten. Es ist kein Beruf für jemanden, der von Montag bis Freitag von 8 bis 16 Uhr arbeiten möchte, weiß auch Jan-Tassilo Köther. Er entschied sich dennoch, nach dem Fachabitur Wirtschaft, einer anschließenden dreijährigen Ausbildung zum Tischler mit folgendem Meister-Lehrgang noch eine Fortbildung zum Bestattermeister draufzusatteln. Die Voraussetzung erfüllte er: Seine mehrjährige Tätigkeit als Bestatter in all der Zeit.

Jan-Tassilo und Alfred Köther beim Gang über den Stederdorfer Friedhof. Quelle: Christian Meyer

„Das ist kein Kaffeetrinker-Lehrgang“, betont Vater Alfred Köther, der sich der Herausforderung einst selber stellte. Rund 300 Unterrichtsstunden sind angesagt. In Bestattungsrecht lernte sein Sohn zum Beispiel, dass Verstorbene frühestens 48 Stunden nach ihrem Tod beerdigt werden dürfen, im Block Grabmacher-Technik studierte er das Öffnen und Schließen von Gräbern oder die Unfallverhütungsvorschrift, im Modul Betriebswirtschaft ging es um Rechnungen und Bilanzen.

Trauerfeiern und Bestattungen werden immer individueller

Das Handwerk gefällt Bestattermeister Köther junior allerdings noch besser als die Buchführung. Bestattungen und Trauerfeiern sind im Laufe der Jahre immer individueller, moderner und pfiffiger geworden – da kann der 24-Jährige seine Kreativität und auch seine Handwerkskunst als Tischler einbringen, denn diesen Beruf übt er weiterhin hauptsächlich aus. Morgens Tischler-Arbeitshose, mittags feine Anzughose: Er wechselt zwischen den Tätigkeiten. „Das ist für mich das Spannende.“ Eine Urne mit Fisch-Motiv für den verstorbenen Angler, ein Fotomotiv mit der Lieblings-Skilanglauf-Strecke aus Norwegen, ein Leuchtturm als Deko in der Friedhofskapelle für den Nordsee-Liebhaber – alles ist möglich. „Viel Deko für die Trauerfeier wird von uns selber hergestellt, das gefällt mir“, betont Jan-Tassilo Köther. Und wenn ein Motorrad-Fahrer stirbt, sei es auch kein Problem vielleicht seine Harley zur Trauerfeier in die Kapelle zu rollen.

Corona hat Trauerfeiern verändert

Abschied nehmen ist aber selbst in der würdevollsten und schönsten Kulisse nie leicht. Noch schwerer ist es in der Corona-Krise mit ihren Beschränkungen. In die Stederdorfer Kapelle etwa dürfen inzwischen maximal 14 Gäste zur Trauerfeier kommen. „Für die Angehörigen ist das eine echt harte Nummer, quasi mit einer Gästeliste kämpfen und selektieren zu müssen. Plötzlich gibt es Trauergäste der ersten und zweiten Klasse, das ist schlimm“, bedauern die Köthers. Umarmungen oder einen Händedruck zum Trost – auch das fällt flach. Ihnen liegt es aber am Herzen, die Trauerfeier trotz Corona so normal wie möglich mitzugestalten. Deshalb verteilen sie auch Liederzettel, obwohl nicht gesungen werden darf. Aber mitsummen ist mitunter genauso wichtig.

Desinfektionsmittel, Mund-Nasen-Schutz und Kerzen – das gehört inzwischen zum Bild bei Trauerfeiern in der Stederdorfer Kapelle. Quelle: Christian Meyer

Im vergangenen Jahr hatten die Köthers in ihrer Statistik keinen einzigen Corona-Toten, in diesem Jahr waren es dann aber gleich drei kurz hintereinander. „Man hat Respekt davor, aber Angst davor darf man keine haben, wir wissen um die Gefahr, Selbstschutz ist uns wichtig“, sagt Alfred Köther. In Corona-Zeiten gehört daher nicht nur Anzug und Krawatte sondern auch der Schutzanzug, Schutzbrille, Maske und Handschuhe doppelt übereinander gezogen zu ihrer Arbeitskleidung.

Von Christian Meyer