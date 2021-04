Kinder und Jugendliche wachsen in der Angst vor dem Klimawandel auf. Verantwortlich dafür seien die älteren Generationen, die in ihrem Leben rücksichtslos aus dem Vollen geschöpft haben – und nun in der Pandemie laut rufen: „Schützt uns!“ Der Jugendexperte Kurt Brylla sieht die Jugend dadurch doppelt belastet – und gibt Hinweise, wie Eltern damit umgehen sollen.