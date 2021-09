Kreis Peine

Leseratten aufgepasst! Es ist Jugendbuchwoche, und an Peiner Schulen stellen Autoren ihre Kinder- und Jugendwerke vor. Doch haben Bücher in Zeiten von Facebook, Instagram und Youtube überhaupt eine Chance? Die PAZ sprach mit Schülerinnen und Schülern über ihre Lieblingsromane – und weshalb gedruckte Bücher voll im Trend sind.

Nilah (16) liest am liebsten Fantasy-Romane. Ihre aktuelle Lieblingsbuchreihe „Das Juwel“ von Amy Ewing. „Ich lese wahnsinnig gerne, weil man sich die Charaktere selbst vorstellt und die Fantasie dabei angeregt wird“, sagt die Schülerin des Silberkamp-Gymnasiums. Und außerdem: „Lesen entspannt!“ Anders als bei Fernsehschauen, „bin ich beim Lesen nicht gleich auf 180, wenn eine spannende Szene kommt.“ Pro Monat liest die Schülerin etwa vier Bücher. Dafür gibt sie auch einen Teil ihres Taschengeldes aus. Und auch auf ihrem Geburtstagswunschzettel stehen immer wieder Bücherlisten. Ebooks liest sie nicht, denn „ich mag Bücher, die man anfassen kann“.

Schülerin Nilah schreibt selbst Kurzgeschichten

Nilah und ihre Freundin Daniela (16) interviewten zum Auftakt der Jugendbuchwoche Autoren. Beide Gymnasiastinnen sind auch selbst als Schriftsteller und Journalisten tätig und schreiben für die Schülerzeitung. Nilah schreibt Kurzgeschichten und auch Buchrezensionen. Ihr Berufswunsch: Autorin. Und wenn es um das Thema „Lesen“ geht, stiftet Nilah ihre Mitschülerin Daniela auch schon mal an: „Ich bin ja eigentlich gar nicht so die Leseratte, aber wenn ich erstmal mit einem Buch angefangen habe dann bleibe ich dabei auch“, sagt Daniela. Ihr Lieblingsbuch: Die „Edelstein-Trilogie“ von Kerstin Gier. „Wenn ich ein Buch lese, dann setze ich mich ins Bett und mache die Nachttischlampe an. Das ist eine schöne Atmosphäre“, sagt die 16-Jährige – für das Lesen eines Romans nimmt sie sich Zeit. „Das ist etwas ganz anderes als aufs Handy zu schauen und zu lesen. „In den sozialen Medien wischt man Inhalte viel schneller weg“, so die Schülerin.

Besuch von Schriftsteller Klaus-Peter Wolf: Nilah (links) und Daniela schreiben für die Schülerzeitung und interviewten den Bestseller-Autor. Quelle: Der Silberkaemper

IGS-Schüler Marvin: „Lesen hilft mir beim Einschlafen“

Ein Buch in den Händen halten – das mag auch Marvin (12), Schüler der Integrierten Gesamtschule (IGS) in Vöhrum. Sein Lieblingsautor heißt mit Künstlernamen „Paluten“. Der Youtuber schrieb mehrere Jugendbücher, darunter auch über das Videospiel „Minecraft“. „Comics lese ich aber auch gerne“, sagt der Schüler. Ein bis zwei Bücher liest Marvin pro Monat. „Am liebsten lese ich abends, denn das hilft mir beim Einschlafen.“ Als Schriftsteller war er auch selbst schon am Werk, „aber meine Geschichte ist nicht fertig geworden. Eigentlich wollte ich sie meiner Familie letztes Jahr zu Weihnachten schenken. Vielleicht wird das ja dieses Jahr etwas.“

Miriam und Marvin von der IGS Peine berichten über ihre Lieblingsbücher. Quelle: Britta Korporal

Miriam (12): Bücher fühlen sich gut an

Seine Klassenkameradin Miriam (12) verrät: „Ich lese nie ein Buch zu Ende, ich höre in der Mitte schon auf. Weil es dann manchmal nicht mehr so spannend ist.“ Aber dennoch: „Ich mag Bücher sehr gerne. Bücher fühlen sich gut an und neue riechen gut“, sagt Miriam. Was sie sonst noch an Büchern schätzt? „Man lernt beim Lesen etwas dazu!“ Als junge Autorin hat sie auch selbst schon eine Geschichte geschrieben. „Die war für meine Geschwister“, sagt Miriam.

Autoren stellen bei der Jugendwoche am Silberkamp Gymnasium ihre Werke vor und berichten aus ihrem Schriftsteller-Leben (von links): Kathrin Lange, Anne Scheller, Antje Szillat, Klaus-Peter Wolf, Sigrid Zeevaert und Bettina Göschl. Quelle: Marion Kothe

Die Jugendbuchwoche ist ein wahrer Lesemarathon: Sechs Kinderbuchautoren besuchen die Grund- und weiterführenden Schulen im Peiner Stadtgebiet und lesen aus ihren Büchern. Insgesamt finden 56 Lesungen an 17 Schulen statt, wie Marion Kothe vom Organisationsteam der Peiner Kinder- und Jugendbuchwoche, mitteilt. Auftaktveranstaltung war am Silberkamp-Gymnasium. Die Schüler wollten wissen, welche Vorbilder die Autoren haben, wo sie ihre Bücher schreiben oder welches Gefühl die Schriftsteller haben, wenn ein Buch abgeschlossen ist. Die Autoren kamen schnell ins Plaudern und gewährten den Schülerinnen spannende und ungewöhnliche Einblicke in das Schriftstellerleben, so die Organisatorin.

Autoren erzählen von ihren Anfängen als Schriftsteller

Der Schriftsteller Klaus-Peter Wolf erzählte, dass er beim Schreiben immer die Perspektive einer Figur einnehme. „Die Figur diktiert die Geschichte.“ Und der Bestseller-Autor berichtete von seiner Enttäuschung, als sich niemand für sein erstes Buch interessierte.

Mit 13 Jahren begann Autorin Kathrin Lange mit dem Schreiben. Mittlerweile stehe sie schon mal morgens um 5 Uhr auf, wenn sie eine gute Idee habe und schreibe am Küchentisch, aber eigentlich könne sie überall schreiben. „Aber ich kann keine kurzen Texte schreiben“, meinte sie augenzwinkernd, denn ihre Bücher seien in der Regel sehr dick. Unterstützt wird die Jugendbuchwoche vom Friedrich-Bödecker-Kreis. Der Verein setzt sich für die Leseförderung und Literaturvermittlung von Kindern und Jugendlichen ein.

Von Nina Schacht