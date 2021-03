Peine

„Fast Fashion“ verursacht hohe Umweltbelastungen. Sie ist gekennzeichnet durch geringe Qualität und schlechte Arbeitsbedingungen – deshalb engagiert sich Antonia Linke für die Produktion von nachhaltiger Kleidung. Für ihr Forschungsprojekt betrachtete sie geeignete, heimische Pflanzen unter dem Mikroskop. „Dann habe ich aus ihnen Fasern gewonnen, sie versponnen, Stoffe daraus gewebt und die Wascheignung geprüft“, berichtet die Schülerin des Peiner Ratsgymnasiums. Mit ihrer Idee überzeugte sie die Jury und gewann den Landessieg in der Alterssparte „Schüler experimentieren“ im Fachbereich „Geo- und Raumwissenschaften“.

Und so lief der Wettbewerb ab

Bei ihren Experimenten kam die Schülerin zu dem Schluss, dass neben Flachsfasern insbesondere auch Brennnesseln sehr gut für die Herstellung von nachhaltigen Textilien geeignet sind. Der Landeswettbewerb fand virtuell statt – vertreten sind dort die Sieger der Regionalwettbewerbe aus Niedersachsen. „Mein Projekt zum Thema ,Brennnesseln und Flachsfasern gegen Fast Fashion’ habe ich in zwei verschiedenen Jurygesprächen vorgestellt. Sie fanden am Donnerstag per Videokonferenz statt und dauerten jeweils eine halbe Stunde. Nach einer zehnminütigen Präsentation meines Projekts musste ich mich den Fragen der Jury stellen. Das war sehr aufregend. Das zweite Jurygespräch hat etwas mehr Spaß gemacht, weil man dann weniger aufgeregt war“, teilt Antonia Linke mit. Dann wartete sie gespannt auf das Ergebnis der Siegerehrung, das per Video verkündet wurde.

Schulleiter Manfred Filsinger gratuliert der Gewinnerin: Antonia Linke bekam eine Buchspende und eine Urkunde. Quelle: Manfred Filsinger

Das sagte die Jury

Die Schülerin zitiert aus der Laudatio der Jury: „Aus heimischen Pflanzen hast Du die Fasern gewonnen, versponnen, Stoffe daraus gewebt und die Wascheignung geprüft. Nicht einmal vor Brennnesseln hast Du Halt gemacht. Auch die starke Geruchsentwicklung bei der “Wasserröste“ oder die dadurch angelockten Schädlinge konnten Dich nicht von Deiner Arbeit abhalten. Besonders gefallen haben uns Dein zielgerichtetes Vorgehen, der interdisziplinäre Ansatz sowie Deine vertieften Kenntnisse. ln einer herausragenden Ausarbeitung und einer perfekten Präsentation hast Du uns deine Ergebnisse vorgestellt.“

Schulleiter gratuliert der Gewinnerin zu Hause

Eine Urkunde und eine Buchspende überreichte Manfred Filsinger, Schulleiter des Ratsgymnasiums, an die 13-Jährige. „Sie hat enorm viel Zeit und Ausdauer in ihr Projekt gesteckt und wurde dafür belohnt“, so der Schulleiter. In der Kategorie „Schüler experimentieren“ im Fachbereich „Geo- und Raumwissenschaften“ findet kein Bundeswettbewerb statt. Antonia Linke hat die höchst mögliche Auszeichnung bereits erreicht.

Von der Redaktion