Jubiläum: CDU-Kreisverband Peine feiert 75-jähriges Bestehen

Peine

Seit mittlerweile 75 Jahren gibt es den CDU-Kreisverband Peine: Gegründet wurde er am 31. Mai 1946. Dies hätten die Mitglieder gern groß gefeiert, doch das ließ die Corona-Pandemie nicht zu. Um den Ehrentag angemessen durchführen zu können, fand am Montag im Peiner Forum ein Treffen mit wenigen Teilnehmern statt. Die weiteren Gäste waren per Videokonferenz digital hinzugeschaltet.

Nach Angaben der Partei habe es mehr als 70 Anmeldungen für diese digitale Konferenz gegeben. Christoph Plett, Landtagsabgeordneter und Vorsitzender des CDU-Kreisverbands, führte durch die Feierstunde. „Die Kraft der Partei kommt aus ihrer kommunalen Struktur“, sagte Plett. Daraus entwickelten sich Mut, Vertrauen, Zuversicht und Verantwortung.

Es folgte eine angeregte Diskussionsrunde mit fünf anwesenden CDU-Kandidaten und Kandidatinnen, die bei den Kommunalwahlen im September für ihre Partei antreten wollen: Banafsheh Nourkhiz, Landratskandidatin für den Kreis Peine, sowie Ann-Marie Klaas aus Edemissen, Anja Böttcher aus Hohenhameln, Tobias Grünert aus Vechelde und Jan-Philipp Schönaich aus Peine, die jeweils als Bürgermeisterkandidaten in ihren Gemeinden beziehungsweise der Stadt ins Rennen gehen.

Viele Schwerpunkte sollen verfolgt werden

Eine der wichtigen Fragen lautete, welche Ziele als Schwerpunkte von und mit der CDU verfolgt werden sollen. Unter anderem nannten die Kommunalpolitiker die Stärkung des Ehrenamtes, Feuerwehr als ein zusätzliches Schulfach, die Förderung von Kindern und Jugendlichen in Kitas und Schulen und die gezielte Weiterentwicklung der Digitalisierung. Weiterhin: Natur- und Umweltschutz sowie Nachhaltigkeit, Stärkung einer generationsübergreifenden Lebensführung, die Bekämpfung der Clan-Kriminalität, die Ansiedlung weiterer mittelständischer Unternehmen in Peine ansiedeln, bezahlbarer Wohnraum und die Stärkung der Kaufkraft in Peine.

Ehrung für Horst Horrmann und Grußworte von Armin Laschet

Plett führte außerdem ein Interview mit dem 80-jährigen CDU-Ehrenvorsitzenden Horst Horrmann über dessen erfolgreiches politisches Wirken auf Kreis- und Landesebene. Horrmanns Meinung und Erfahrung würden nach wie vor sehr geschätzt, nicht nur von Anhängern der CDU, so Plett. Horrmann erhielt eine Ehrung für seine Lebensleistung.

Als weiterer Höhepunkt des Abends überbrachte CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet seine persönlichen Glückwünsche an den Kreisverband per Videobotschaft. Darin betonte Laschet: „Ja, wir wollen weiterhin die Verantwortung übernehmen.“ Persönliche Grußworte überbrachten zudem der niedersächsische CDU-Landesvorsitzende und Wirtschaftsminister Dr. Bernd Althusmann, Frank Oesterhelweg, Vorsitzender des CDU-Landesverbands Braunschweig, die Bundestagsabgeordnete Ingrid Pahlmann und Lena Düpont, Mitglied des Europäischen Parlaments.

Von Eckhard Bruns