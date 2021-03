Jobcenter Peine: Corona hat nachhaltige Auswirkungen auf die Arbeitswelt

Kreis Peine

Corona hat die Welt verändert, auch die Arbeitswelt: „2020 war ein besonderes Jahr“, sagt Dirk Sommer, Fachdienstleiter des Jobcenters des Landkreises Peine. „Und 2021 wird auch ein ganz besonderes Jahr bleiben“, ist er überzeugt. Die Pandemie werde nachhaltige Auswirkungen haben.

„Das Jobcenter arbeitet seit März 2020 ausschließlich mit Terminvereinbarungen“

Einen deutlichen Schub hat die Digitalisierung in der Arbeitswelt erhalten und viele Abläufe auf Büroarbeitsplätzen im Jobcenter haben sich verändert. Sommer nennt Homeoffice, Video- und Telefonkonferenzen. Auch die Kontakte und die Kommunikation mit den Kundinnen und Kunden des Jobcenters habe sich verändert. „Das Jobcenter arbeitet seit März 2020 ausschließlich mit Terminvereinbarungen. Das funktioniert auch kurzfristig gut“, erklärt Sommer. Die Betreffenden können an der Tür klingeln und werden dann unter Einhaltung der Hygienebedingungen vom Sachbearbeiter oder Vermittler abgeholt. Außerdem gibt es Info-Material und Vordrucke im Foyer, das geöffnet ist.

Das Jobcenter an der Stederdorfer Straße in Peine. Quelle: Thomas Freiberg (Archiv)

Dennoch laufe die Beratung mittlerweile fast komplett über Telefon und E-Mails. „Die Betroffenen haben das sehr gut akzeptiert und es hat kaum Beschwerden gegeben“, freut sich Sommer. Das persönliche Gespräch ist aber gerade in der Erstberatung nach wie vor wichtig: „Es ist immer besser, wenn man sich beschnuppern, fühlen und sehen kann.“

Erster Lockdown: „Es hat bis zu 350 Neuanmeldungen pro Monat gegeben“

Corona hat sich aber auch bei den Fallzahlen und Neuanträgen beim Arbeitslosengeld II (Hartz IV) bemerkbar gemacht. So ist die Zahl der sogenannten erwerbsfähigen Leistungsberechtigten während des ersten Lockdowns ab März 2020 stark gestiegen. „Es hat bis zu 350 Neuanmeldungen pro Monat gegeben, da spielen Solo-Selbstständige und oder von Kurzarbeit betroffene sicherlich eine gewichtige Rolle.“ Ab Mai/Juni seien die Zahlen dann wieder gesunken. Durch die Pandemie werde es aber schwerer, Menschen in eine Arbeit oder Ausbildung zu vermitteln.

Auch wenn das Jahr 2021 schwer zu prognostizieren sei, werde das Jobcenter weiter daran arbeiten, möglichst viele Menschen aus dem Leistungsbezug heraus in eine Arbeit zu integrieren, erklärte Claudia Geyer, stellvertretende Leiterin des Jobcenters. „Ziel ist es, das Niveau von 2020 zu erreichen und zu erhalten.“ Dies würde einen durchschnittlichen Bestand von rund 6100 erwerbsfähigen Leistungsberechtigten bedeuten.

„Frauen nehmen nicht so häufig an arbeitsmarktpolitischen Angeboten teil“

Ein Schwerpunkt für 2021 werde die gleichberechtigte Förderung von Frauen und Männern sein. „Trotz eines fast gleichen hohen Anteils von Männern mit 49 Prozent und Frauen mit 51 Prozent im Leistungsbezug, nehmen Frauen nicht so häufig an arbeitsmarktpolitischen Angeboten teil“, schilderte Geyer. „Sie werden damit weniger gefördert als Männer. In der Folge werden Frauen auch weniger in eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung integriert.“ Dies sei zum Teil auf gesellschaftliche Rahmenbedingungen zurückzuführen wie Kinderbetreuung, Mobilität oder auch das Rollenverständnis. Im Jobcenter des Landkreises bedarf es daher einer gezielten Schwerpunktsetzung in diesem Bereich. „Ziel ist es, eine Steigerung der Förderquote in Eingliederungsmaßnahmen und eine höhere Integration von Frauen in den allgemeinen Arbeitsmarkt zu erreichen“, erläuterte Geyer.

Ein weiteres Thema ist die Vermeidung und Verringerung von Langzeitarbeitslosigkeit und Langzeitleistungsbezug. Hier werde sich das Peiner Jobcenter an einem Modellprojekt der Gesetzlichen Krankenkasse beteiligen, kündigte Geyer an. Dabei sollen arbeitslose Menschen in individuellen Beratungsgesprächen für die eigene Gesundheit sensibilisiert und auf freiwilliger Basis für eine Teilnahme an speziell für sie ausgerichteten Angeboten der Prävention und Gesundheitsförderung motiviert werden.

Außerdem soll die Förderung im Rahmen des Teilhabechancengesetzes fortgeführt werden. Die Verringerung des Langzeitleistungsbezugs werde allerdings erschwert, weil relativ viele Integrationen im Niedriglohnsektor stattfinden und weil die Beschäftigung in Teilzeit ebenfalls stark ausgeprägt sei. „So sind Beschäftigte zum Teil auf ergänzende Leistungen nach dem SGB II angewiesen“, erklärte Geyer.

Ausbildung ist ein großes Thema

Und schließlich ist die Ausbildung ein großes Thema. Die erfolgreiche Kooperation des Jobcenters mit Arbeitsagentur und des Pro-Aktiv-Centers in der Jugendberufsagentur werde fortgesetzt und es werden gemeinsame Räume in den Berufsbildenden Schulen bezogen. Ferner ist ein Kurzfilm über Einstiegsqualifizierungen in Arbeit.

„Wichtiger denn je sind der Kontakt und die Zusammenarbeit mit regionalen Arbeitgebern und die Kenntnis über deren Belange“, führte Geyer aus. Fortgesetzt wird auch die enge Zusammenarbeit zwischen dem Jobcenter und den Fachdiensten des Landkreises. Geyer nennt hier die Kooperation mit der Wirtschaft- und Tourismusfördergesellschaft des Landkreises Peine, der Arbeitsagentur, der Berufsbildungs- und Beschäftigungsgesellschaft und der Kreisvolkshochschule um Angebote für Arbeitgeber, Arbeitnehmer und Berufsstarter zu bündeln.

Von Jan Tiemann