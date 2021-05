Jobcenter Peine: Arbeitslosengeld II kann jetzt online beantragt werden

Kreis Peine

Die Digitalisierung der Peiner Kreis-Verwaltung nimmt zunehmend Fahrt auf, auch wegen Corona: Seit Anfang des Monats haben Kundinnen und Kunden des Jobcenters die Möglichkeit, den Erstantrag auf Arbeitslosengeld II (Hartz IV) online zu stellen. „Damit haben wir beim Thema Digitalisierung auf der Treppe eine ordentlichen Schritt nach oben gemacht“, sagte Sozialdezernentin Professor Dr. Andrea Friedrich am Donnerstag in einem Video-Pressegespräch.

Der digitale Arbeitslosengeld II-Antrag wurde im Rahmen des förderalen Digitalisierungsprogramms des Onlinezugangsgesetz wegen der coronabedingt gestiegenen Antragszahlen kurzfristig vorangetrieben und speziell für die kommunalen Jobcenter entwickelt. „Seit Juni 2020 haben bereits 34 Jobcenter die Online-Antragsstellung“, sagte Claudia Geyer, stellvertretende Leiterin des Jobcenters. Sie ist von der Resonanz in Peine schon jetzt positiv überrascht. Seit Montag habe es bereits vier Anträge auf diesem Weg gegeben, und das obwohl für das neue Angebot noch gar nicht geworben wurde.

Antragsverfahren wird deutlich verbessert

„Mit dem Online-Antrag wird das Antragsverfahren, im Vergleich zum Papierantrag, durch seine hohe Anwenderfreundlichkeit deutlich verbessert“, erläuterte Geyer. Der digitale Hauptantrag frage alle Informationen ab, die für einen vollständigen Antrag notwendig seien und er könne zu jeder Zeit von Zuhause aus gestellt werden und gelange schnell zum jeweiligen Sachbearbeiter.

„Neben der übersichtlichen Gestaltung liefern Hilfetexte Erklärungen, die leicht verständlich sind.“ Alle Antragsdaten werden von den Antragstellenden komplett online eingegeben und die dazu erforderlichen Unterlagen können direkt per Computer oder Smartphone hochgeladen und anschließend mit dem Antrag digital und unter Berücksichtigung der datenschutzrechtlichen Vorgaben an das Jobcenter Landkreis Peine zugesandt werden. Eine Zusammenfassung der benötigten Unterlagen hat das Jobcenter in Form einer Checkliste auf der Homepage veröffentlicht.

Ein weiterer Vorteil des digitalen Antrags: „Die Arbeit für die Sachbearbeiter wird erleichter“, erklärte Janet Wegener, die beim Jobcenter an der Digitalisierung arbeitet. Man müsse keine Daten eintragen und könne sich stärker auf die Kontrolle konzentrieren, das minimiere Fehlerquellen.

Zunächst sind während der Pilotphase acht Mitarbeiter Jobcenters als Multiplikatoren mit dem digitalen Arbeitslosengeld II-Antrag befasst. Wenn sich das Angebot bewährt und vermehrt genutzt wird, sind auch die anderen Mitarbeiter im Boot. Auch hier ist Geyer positiv überrascht: „Alles geht immer schneller und schneller, aber die ganze Mannschaft hat das mitgetragen.“

Das Jobcenter betritt mit diesem digitalen Angebot Neuland

Auch das Jobcenter betrete mit diesem digitalen Angebot Neuland. Sollten zu Beginn an der einen oder anderen Stelle Probleme auftreten, bittet Geyer um Geduld und Verständnis. Das Verfahren soll auch auf weitere Anträge ausgedehnt werden, denn nach dem Onlinezugangsgesetz sollen bis Ende 2022 alle onlinefähigen Verwaltungsleistungen digital beantragt werden können. Natürlich stehen stehen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Jobcenters auch weiterhin für Fragen zur Verfügung. Parallel können Anträge auf dem herkömmlichen Weg gestellt werden.

Kontakt und Information Jobcenter des Landkreises Peine, Stederdorfer Straße 23/24, 31224 Peine. Telefon: (0 51 71) 4 01 77 80, Fax: (0 51 71) 4 01 77 24, E-Mail: jobcenter@landkreis-peine.de. Im Foyer des Jobcenters gibt es eine Kundeninformation mit QR-Code und dem Link https://www.landkreis-peine.de/Soziales-Bildung/Arbeit/Jobcenter/Anträge-und-Vordrucke.

Sozialdezernentin Friedrich findet die Erfahrungen ermutigend. Digitale Angebote ließen sich auch auf andere Fachdienste ausweiten. Dies helfe interne Prozesse zu sortieren und zu durchleuchten und die Qualität zu verbessern.

Von Jan Tiemann