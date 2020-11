Jingdong, Yuanjiang, oder doch Erdyng?

Rechtschreibung ist manchmal ziemlich schwierig. In Bayern spricht man bairische Mundart, was zu Problemen mit dem „y“ und dem „i“ führt. Zusammen heißt das „Yi“ – und das ist ein Volksstamm in China, der in Kreisen wie Jingdong oder Yuanjiang lebt. In Bayern wäre das Erding. Oder doch Erdyng?