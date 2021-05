Jetzt auch vor Baumärkten: Immer mehr Schnelltestzentren in Peine

Kreis Peine

Die Zahl der Corona-Schnelltestzentren in Peine wächst und wächst. Die Bürger dürfte das freuen, denn wer die derzeitigen Lockerungen nutzen will und zum Beispiel einen Milchkaffee auf der Terrasse des Cafés schlürfen oder im Baumarkt Tapeten für die Renovierung aussuchen will, der muss einen aktuellen negativen Corona-Test vorlegen.

Vorm Corona-Testzentrum in der Peiner Fußgängerzone bildete sich am vergangenen Wochenende eine kleine Warteschlange. Um Wartezeiten zu verringern, hat die Ilseder Firma Intakt nun auch das Geschäft nebenan gemietet und nimmt dort ebenfalls Abstriche. Quelle: Ralf Büchler

Zweites Testzentrum direkt in der Fußgängerzone

Direkt in der Peiner Fußgängerzone an der Breiten Straße 23 gibt es jetzt ein Testzentrum-Doppelpack. Die Ilseder Firma Intakt hat nach den Räumen, in denen früher die Friseurfiliale c&m Haarschnitte anbot, nun auch das direkte Nachbargeschäft gemietet. Es stand nach dem Auszug von Optik Pape leer. „Aktuell ist sehr viel los in den Testzentren. Vor unserem in der Fußgängerzone hat es sich zum Start gestaut. Um die Situation zu entzerren und die Wartezeiten zu verringern, haben wir entschieden, auch beim Vermieter des Nachbargeschäfts nachzufragen“, erläuterte Intakt-Geschäftsführer Hendrik Hoppenworth, der sich über eine Zusage freute. Die Flächen sind ähnlich groß, pro Nachbar-Standort sind nun 13 Mitarbeiter im Einsatz. Geöffnet ist werktags von 10.30 bis 16.30 Uhr sowie samstags von 10 bis 13 Uhr. Wer sich testen lassen will, braucht nur seinen Personalausweis vorzuzeigen.

Caterer sattelt zum Testzentrum-Betreiber um

Vor der Corona-Krise hat der Isenbütteler Tell Roth Gäste auf Hochzeitsfeiern oder Firmenjubiläen mit Anti-Pasti-Spießen, gratinierter Hähnchenbrust mit Avocado oder Kokoscreme mit marinierten Himbeeren glücklich gemacht. Die Kontaktbeschränkungen haben jedoch zur Vollbremsung in diesem Geschäftszweig geführt, doch der Catering-Unternehmer sattelte um: Er betreibt jetzt Corona-Schnelltestzentren, unter anderem jenes, das nun auf dem Parkplatz des Hagebaumarktes an der Woltorfer Straße/Lehmkuhlenweg eröffnet hat. „Da wir unser Kerngeschäft nicht weiter ausüben durften, haben wir das Bestmögliche versucht, auch um unsere Mitarbeiter weiterhin zu beschäftigen“, erläuterte der gebürtige Schweizer.

Ein Corona-Test quasi im Vorbeifahren

Auf dem Hagebau-Parkplatz können Interessierte mit dem Auto oder dem Transporter ins Schnelltestzentrum-Zelt fahren. „Drive in“ heißt dieses Angebot. Vom Gifhorner Ortsverband des Deutschen Roten Kreuzes geschultes Personal nimmt die Abstriche durch das heruntergelassene Autofenster. Getestet werden allerdings nicht nur Autofahrer. „Man kann auch ganz normal zum Test-Container gehen“, betont Roth. Der Zugang sei barrierefrei und damit auch mit Rollstuhl oder Rollator möglich. Zügiger ist der Durchlauf, wenn ein QR-Code auf dem Handy eingelesen wird, doch Pflicht ist das nicht, es reicht auch ein Personalausweis. „So ist gewährleistet, dass auch Ältere, die kein Handy haben oder Kurzentschlossene sich testen lassen können“, sagt Geschäftsführer Roth.

Den Standort vorm Baumarkt hält er für optimal. „In der Pandemie waren Baumärkte sehr gefragt. Zudem gibt es im Gewerbegebiet viele Firmen, deren Mitarbeiter sich hier auch testen lassen können“, merkt Roth an. Auch die Leitung des Peiner Hagebaumarkts sieht Vorteile im Standort. „Zuletzt war die Anfrage wieder groß, und sie wird sicherlich noch mehr.“

Auch der Globus-Baumarkt hat ein Corona-Testzentrum errichtet. Auch hier ist keine vorherige Anmeldung nötig. Quelle: Ralf Büchler

Für Genesene, Geimpfte und Getestete wieder geöffnet

Da die Inzidenz im Landkreis Peine inzwischen konstant unter 100 gefallen ist, dürfen nicht nur die Gartencenter für alle öffnen, auch der Einkauf in großen Baumärkten ist für Geimpfte, Genesene oder negativ Getestete wieder möglich. Darüber freut sich auch der Globus Baumarkt an der Caroline-Herschel-Straße in Stederdorf. Das Unternehmen hat ebenfalls eine Station für kostenlose Corona-Tests auf dem Parkplatz eingerichtet. Ein Termin ist nicht notwendig. „Wir möchten den Menschen mehr Möglichkeiten geben, sich schnell und einfach testen zu lassen. Somit können wir alle das Alltagsleben mit mehr Sicherheit genießen und als Einzelhändler unseren Kundinnen und Kunden noch mehr Schutz beim Einkaufen bieten“, sagte Timo Huwer, Sprecher der Geschäftsführung der Globus Fachmärkte.

Von Christian Meyer