Jan-Philipp Schönaich tritt für die Peiner CDU als Bürgermeisterkandidat an

Peine

Der Herausforderer steht fest: Jan-Philipp Schönaich geht als Bürgermeister-Kandidat der Peiner CDU für die Kommunalwahl im September ins Rennen und tritt gegen Amtsinhaber Klaus Saemann (SPD) an. Er wurde einstimmig vom CDU-Stadtverband nominiert. Der 43-jährige Woltorfer bezeichnet sich als Teamplayer, der als Bürgermeister auch neutrales Bindeglied zwischen Parteien und Interessengruppen sein will, um Peine gemeinsam voranzubringen. Bevor Entscheidungen getroffen werden, will er sich vorher Expertenrat von Fachleuten vor Ort einholen.

„Eine meiner Aufgaben wird es sein das Portfolio der Stadt sichtbar zu machen“

Im Bereich Wirtschaft liegen ihm die Peiner Innenstadt und deren Probleme am Herzen. „Peine kann mehr, eine meiner Aufgaben wird es sein das Portfolio der Stadt sichtbar zu machen“, betont Schönaich. „Entweder es gibt einen Weg, oder wir machen einen“, sagt der Rektor der Burgschule in Anlehnung an den karthagischen Strategen und Heerführer Hannibal Barkas.

Bei der Bildung geht es ihm unter anderem um die stärkere Vernetzung von Kitas und Schulen. Die Sprachförderung sei mittlerweile in den Kitas angesiedelt, und diese müssten gestärkt werden. „Ich bin für eine dritte Betreuungskraft in den Gruppen. Außerdem muss die Arbeit der Erzieherinnen und Erzieher aufgewertet werden. Sie bilden das Fundament, auf dem wir Lehrkräfte aufbauen.“ Bei den Schulen sei ihm in Peine eine Vielzahl unterschiedlicher Schulformen wichtig, „um für alle Kinder ein Angebot zu haben“.

Bei der Umweltpolitik treibe ihn die Frage um: „Wie können wir eine grüne Stadt werden?“ In Peine gebe es viele Flachdächer, die – vielleicht auch als Modellprojekt – begrünt werden könnten. „Bei der Ansiedlungspolitik für große Firmen sollen die Klimaschutzziele mit eingebaut werden“, schlägt Schönaich vor. Neben der Begrünung von großen Hallendächern, könnten dort auch Solar- und Photovoltaikanlagen errichtet werden.

„Mich hat es immer gereizt, kommunalpolitisch mal etwas mehr zu tun“

Auf die Frage warum er für das Bürgermeisteramt kandidiert, antwortet Schönaich: „Mich hat es immer gereizt, kommunalpolitisch mal etwas mehr zu tun.“ Er ist seit zehn Jahren CDU-Fraktionsvorsitzender im Ortsrat Woltorf sowie beratendes Mitglied im Jugendhilfeausschuss des Landkreises Peine und im Schulausschuss der Stadt Peine. Verwaltungserfahrung bringt er als Rektor der Peiner Burgschule mit ihrem 65-köpfigen Kollegium mit. Er ist erfahren in der Koordination von Projekten, dem Einwerben von Drittmitteln und in der Zusammenarbeit mit Stadt, Landkreis und Landesamt für Schulen. „Verwaltung bedeutet für mich, stets einen Weg zu finden, mit dem alle Beteiligten gut leben können. Hierbei spielt Kommunikation eine bedeutende Rolle“, erklärt der Christdemokrat.

Das sagen Karnick und Meier Nachdem der Peiner CDU-Stadtratsfraktions-Vorsitzende Andreas Meier für eine Bürgermeister-Kandidatur aus beruflichen Gründen nicht mehr zur Verfügung gestanden hat, ist Jan-Philipp Schönaich einstimmig als Kandidat gewählt worden. „Jan-Philipp Schönaich ist in Peine nicht nur bekannt, sondern mit seiner offenen Art ein Sympathieträger. Er hat bereits kommunalpolitische Verantwortung im Ortsrat Woltorf übernommen und kennt sich mit den Verwaltungsstrukturen im Peiner Rathaus aus“, sagt Thorge Karnick, CDU-Stadtverbands-Vorsitzender. Die Entscheidung, nicht zu kandidieren sei ihm nicht leichtgefallen, betont Meier, der seit 1986 ehrenamtlich in der Kommunalpolitik tätig ist, davon 15 Jahre als Ortsbürgermeister in Schmedenstedt. Er sei der Meinung, dass es an der Spitze der Verwaltung einen kompletten Neuanfang geben müsse. „Hier braucht es eine unverbrauchte und charismatische Persönlichkeit, hinter der sich alle Peinerinnen und Peiner versammeln können“, erklärt Meier. „Wir stellen mit unserem Spitzenkandidaten Jan-Philipp Schönaich einen Peiner, der mit klaren Zielen, Verwaltungserfahrung und vor allem unvoreingenommen agiert.“

Privat ist der gebürtige Peiner fest in seinem Heimatort Woltorf verwurzelt. Dort lebt er mit seiner Frau Marie und den Kindern Finn und Lina. Er ist in der Feuerwehr sowie im Ortsrat und engagiert sich für das Wohl der Dorfgemeinschaft. Er ist Mitglied im Lions-Club und im Old Table Peine und hat hier unter anderem gemeinsam mit der Peiner Tafel und den anderen Service-Clubs Projekte für Familien und Kinder initiiert. Schönaich ist Collegiumsmitglied der Peiner Schützengilde und engagiert sich als Schützenführer für das Peiner Freischießen. Außerdem ist er Hauptmann der Reserve der Bundeswehr.

Von Jan Tiemann