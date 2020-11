Inzidenzwert im Kreis Peine steigt auf 119,4

Kreis Peine

Die Corona-Situation im Landkreis Peine bleibt weiter angespannt: Die Sieben-Tagesinzidenz pro 100 000 Einwohner ist nach Angaben des Landesgesundheitsamtes am Sonntag deutlich gestiegen und liegt nun bei 119,4 . Zum Vergleich: Am Sonntag lag sie bei 108,3, am Samstag bei 109. Am Samstag neu hinzugekommen sind laut offizieller Statistik der Behörde 15 Fälle. Damit steigt die Gesamtzahl der jemals Infizierten auf 706.

161 neue Fälle in sieben Tagen

Die Zahl der neuen Fälle innerhalb von sieben Tagen beträgt in Peine 161 (+14 zum Vortag). 15 Menschen sind im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion im Kreis Peine gestorben.

In Niedersachsen gibt es 46 983 Coronafälle (+677). Die Zahl der Genesenen liegt bei 29 011 (+367) und die der Verstorbenen bei 827 (+5). Die Sieben-Tagesinzidenz pro 100 000 Einwohner liegt in Niedersachsen bei 102,0.

Von Kerstin Wosnitza